Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății

Ruxandra Radulescu
11 dec. 2025, 21:50, Sănătate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că a fost confirmat un caz de lepră și alți trei pacienți sunt suspecți de boală.  Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul caz de lepră a fost confirmat în România în 1981.

”Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice”, anunţă, joi seară, ministrul Sănătpţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acesuia, toţi cei patru pacienţi sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

Ministrul precizează că cele două paciente care s-au prezentat iniţial la SCJU Cluj, în data de 26.11.2025, cu vârste de 21 şi 25 de ani, provin din Indonezia.

Acestea au fost supuse următoarelor investigaţii:

• biopsie de ţesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;

• test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;

• probe histopatologice şi frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecţia cu Mycobacterium leprae.

”Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinicǎ şi epidemiologicǎ”, a precizat Rogobete.

Acesta menţionează că Inspecţia Sanitarǎ de Stat din Ministerul Sǎnǎtǎţii şi DSP Cluj au dispus măsuri pentru limitarea oricărui risc:

• dezinfecţie cu ozon în toate spaţiile utilizate;

• verificarea vestiarelor şi a spaţiilor de depozitare individuală;

• intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

• programarea angajaţilor la control medical în Medicina Muncii;

• extinderea anchetei epidemiologice.

”Ministerul Sǎnǎtǎţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale”, a mai anunţat ministrul Sănătăţii.

Acesta transmite şi câteva ”clarificări medicale importante – pentru calmarea populaţiei”:

Lepra este o boală cu evoluţie lentă şi contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.
Boala NU se transmite prin:
• strângerea mâinii,

• îmbrăţişare,

• călătorii în mijloacele de transport în comun,

• proximitate scurtă,

• folosirea spaţiilor comune.

3. Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecţiei este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

Rogobete anunţă că a dispus:

• intensificarea supravegherii epidemiologice;

• extinderea testării contacţilor;

• evaluarea condiţiilor de muncă şi locuire ale angajaţilor străini;

• solicitarea de asistenţă internaţională din partea OMS şi ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic şi tratament şi pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică.

”Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut, iar situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va monitoriza zilnic această situaţie, în coordonare cu echipele locale şi naţionale de sănătate publică”, a transmis Rogobete.

Potrivit acestuia, în România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

