Spitalul din Rădăuți a fost inclus în programul pentru pacienții cu AVC. Alexandru Rogobete: „Am regândit finanțarea”

Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma și Damian’ din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare – AVC, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„De când am preluat mandatul, am realocat bugetele și am suplimentat programele de «Acțiuni Prioritare», tocmai pentru ca ele să răspundă celor mai critice cazuri, într-un timp cât mai scurt. Am regândit finanțarea pentru a extinde rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC, nu doar prin fibrinoliză intravenoasă, ci și prin trombectomie și alte metode moderne, acolo unde fiecare minut poate schimba definitiv evoluția unui pacient.

Odată cu includerea Rădăuțiului, ajungem la 50 de spitale pregătite pentru fibrinoliză – o rețea care nu mai este doar o intenție, ci o infrastructură medicală funcțională, construită pentru intervenție rapidă în situații critice”, a scris ministrul pe Facebook Alexandru Rogobete.

Cum a decurs finanțarea programului

El a spus că finanțarea programului a crescut constant:

29 milioane lei în 2023;

45 milioane lei în 2024;

66 milioane lei în 2025.

Totodată, susține ministrul Sănătății, bugetul din acest an este cu 47% mai mare față de 2024, iar în ultimele patru luni a fost suplimentată alocarea inițială cu încă 25%, pentru a crește capacitatea spitalelor de a interveni imediat și eficient.

„Sunt măsuri care aduc predictibilitate într-un moment care, altfel, poate schimba o viață în câteva secunde. Întărirea rețelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă: un sistem de sănătate în care urgențele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil și aproape de casă. Pacienții au dreptul la intervenții rapide, indiferent de județul în care se află”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

