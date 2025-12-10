Prima pagină » Sănătate » Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani

Mihai Tănase
10 dec. 2025, 10:37, Sănătate
Foto: Profimedia images

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (F.D.A.) a extins ancheta privind posibilele decese asociate vaccinurilor Covid, astfel încât aceasta să includă acum atât adulții, cât și copiii, potrivit unui oficial al administrației Trump. Decizia vine pe fondul unor afirmații controversate dinspre tabăra negaționistă MAGA privind decesele copiilor, pentru care nu au fost prezentate dovezi publice.

F.D.A. a decis să extindă ancheta privind posibilele legături dintre vaccinurile Covid și decese, incluzând acum și adulții, după ce, inițial, investigațiile vizau doar cazurile din rândul copiilor. Informația a fost confirmată de un oficial al administrației Trump.

Ancheta a fost declanșată în septembrie, pe fondul declarațiilor repetate ale secretarului sănătății Robert F. Kennedy Jr., un adept al teoriilor conspirației, care a susținut că vaccinurile împotriva coronavirusului ar fi „periculoase și mortale”, în ciuda consensului științific larg privind siguranța acestora, scrie The New York Times.

„F.D.A. efectuează o anchetă aprofundată, pe mai multe grupe de vârstă, a deceselor potențial legate de vaccinurile Covid”, a declarat marți Andrew Nixon, purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale.

Extinderea anchetei vine după un memoriu intern din noiembrie, semnat de dr. Vinay Prasad, principalul responsabil cu reglementarea vaccinurilor din cadrul F.D.A. Acesta susținea că agenția ar fi legat aproximativ 10 decese ale copiilor de vaccinurile Covid.

În document, dr. Prasad a subliniat riscurile miocarditei, adică o inflamație a mușchiului cardiac, despre care F.D.A. avertizează de ani de zile că este un efect secundar rar, în special în rândul adolescenților și tinerilor. Totuși, nu a fost prezentată nicio dovadă publică pentru aceste afirmații, iar agenția nu a publicat detalii medicale sau rapoarte de autopsie care să le susțină.

Reacția experților: „Virusul a ucis 1,2 milioane de americani”

Mulți specialiști în sănătate publică au reacționat dur, subliniind că virusul Covid-19 a provocat moartea a aproximativ 1,2 milioane de americani, inclusiv a peste 2.000 de copii.

De asemenea, experții au avertizat asupra unor modificări majore ale procesului de aprobare a vaccinurilor, propuse în schița prezentată de dr. Prasad, modificări considerate în linie cu agenda lui Robert F. Kennedy Jr.

Unii specialiști avertizează că aceste schimbări ar putea submina grav încrederea publică în vaccinuri, într-un moment în care bolile infecțioase sunt din nou în creștere în Statele Unite.

În acest an, focarele de rujeolă din SUA au depășit 1.800 de cazuri confirmate, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Peste 90% dintre persoanele infectate nu erau vaccinate.

Și cazurile de pertussis (tuse convulsivă) au crescut semnificativ. În Kentucky, trei sugari au murit din cauza bolii, iar autoritățile au confirmat că nici mamele, nici copiii nu fuseseră vaccinați.

Chiar săptămâna trecută, un influent comitet al CDC a recomandat renunțarea la practica vaccinării tuturor nou-născuților împotriva hepatitei B, o boală infecțioasă cu potențial letal.

Ce spun foștii oficiali ai F.D.A.

Fostul șef al agenției de reglementare a vaccinurilor, dr. Peter Marks, declara în septembrie: „Din câte am putut observa, aceste vaccinuri nu au fost asociate cu decesele copiilor. Este posibil ca un deces să fi avut loc în legătură cu vaccinurile? Da, cred că este posibil.”

El a precizat că F.D.A. a analizat rapoarte de autopsie și dosare medicale în cazurile investigate.

În ceea ce privește adulții, există câteva decese cunoscute, inclusiv cel puțin trei cazuri legate de complicații rare de coagulare a sângelui, asociate cu vaccinul Johnson & Johnson, vaccin care a fost ulterior retras de pe piața din SUA.

După apariția memoriului dr. Prasad, 12 foști comisari ai F.D.A. au publicat un articol în New England Journal of Medicine (NEJM), în care au avertizat: „Acestea sunt cele mai recente dintr-o serie de schimbări îngrijorătoare la FDA, inclusiv plecări substanțiale ale personalului FDA, care ar putea diminua atât puterea FDA, cât și sănătatea și siguranța americanilor.”

