Este un obicei la români, ca înainte de felul principal, să le servești musafirilor aperitive, precum mezeluri de carne, brânzeturi,ouă umplute cu maioneză, fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă. Aceste aperitive sunt nelipsite de pe mesele românilor.

Fasolea bătută, hummusul, salata de vinete și zacusca sunt considerate gustări delicioase, însă, nu sunt și cele mai sănătoase. Medicul nutriționist Mihaela Bilic avertizează că toate acestea pot fi o sursă ascunsă de calorii din cauza cantității mari de ulei folosită în prepararea unor aperitive, precum fasolea bătută, hummusul, salata de vinete sau zacusca.

„Ce trebuie să știți când vorbim despre astfel de aperitive este că toate conțin ulei. Tot ce este pasat, are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 g de ulei/100 g, la hummus, în schimb, avem 10 g de ulei, pentru salata de vinete avem tot 10 g, iar pentru zacuscă, 7 g. Bineînțeles rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul, pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calorii”, a avertizat nutriționista pe rețelele de socializare.

Care sunt soluțiile: Bastonașele de legume

Iată ce recomandă Mihaela Bilic:

Între fasolea bătută și hummus, eu v-aș recomanda fasolea noastră. Folosiți-o pe cea de la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce fasole? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de hummus, care are efect acidifiant”.

Nutriționista spune că multe persoane evită aceste aperitive atunci când țin dietă, de teamă că le vor sabota eforturile.

„Cu ce le mâncăm? Ei bine, dacă nu avem probleme cu silueta, cel mai bine merg cu pâine sau crackers, se completează perfect proteinele din vegetale și cu cerealele fac aminoacizi esențiali. E adevărat, însă, că pâinea vine cu caloriile i, așa că am un secret pentru voi dacă țineți la siluetă și vreți ca aceste aperitive să fie cât mai sărace în calorii…Mâncați-le cu bastonașe de legume. Cu cât mai multe legume, cât mai colorate, iar în felul acesta mâncăm legumele mai mult decât aceste paste-aperitiv și până la urmă nu mai trebuie să alegem pe una dintre ele, le putem mânca pe toate cu multe legume, cât mai colorate”, a recomandat Mihaela Bilic.

