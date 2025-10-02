Prima pagină » Sănătate » Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase

Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase

02 oct. 2025, 17:44, Sănătate
Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase

Este un obicei la români, ca înainte de felul principal, să le servești musafirilor aperitive, precum mezeluri de carne, brânzeturi,ouă umplute cu maioneză, fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă. Aceste aperitive sunt nelipsite de pe mesele românilor.

Fasolea bătută, hummusul, salata de vinete și zacusca sunt considerate gustări delicioase, însă, nu sunt și cele mai sănătoase. Medicul nutriționist Mihaela Bilic avertizează că toate acestea pot fi o sursă ascunsă de calorii din cauza cantității mari de ulei folosită în prepararea unor aperitive, precum fasolea bătută, hummusul, salata de vinete sau zacusca.

Ce condiment să adaugi în zacuscă pentru un gust autentic. Micul secret a fost transmis de la o generație la alta

Ce condiment să adaugi în zacuscă pentru un gust autentic. Micul secret a fost transmis de la o generație la alta

„Ce trebuie să știți când vorbim despre astfel de aperitive este că toate conțin ulei. Tot ce este pasat, are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 g de ulei/100 g, la hummus, în schimb, avem 10 g de ulei, pentru salata de vinete avem tot 10 g, iar pentru zacuscă, 7 g. Bineînțeles rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul, pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calorii”, a avertizat nutriționista pe rețelele de socializare.

Care sunt soluțiile: Bastonașele de legume

Iată ce recomandă Mihaela Bilic:

Între fasolea bătută și hummus, eu v-aș recomanda fasolea noastră. Folosiți-o pe cea de la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce fasole? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de hummus, care are efect acidifiant”.

Nutriționista spune că multe persoane evită aceste aperitive atunci când țin dietă, de teamă că le vor sabota eforturile.

„Cu ce le mâncăm? Ei bine, dacă nu avem probleme cu silueta, cel mai bine merg cu pâine sau crackers, se completează perfect proteinele din vegetale și cu cerealele fac aminoacizi esențiali. E adevărat, însă, că pâinea vine cu caloriile i, așa că am un secret pentru voi dacă țineți la siluetă și vreți ca aceste aperitive să fie cât mai sărace în calorii…Mâncați-le cu bastonașe de legume. Cu cât mai multe legume, cât mai colorate, iar în felul acesta mâncăm legumele mai mult decât aceste paste-aperitiv și până la urmă nu mai trebuie să alegem pe una dintre ele, le putem mânca pe toate cu multe legume, cât mai colorate”, a recomandat Mihaela Bilic.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Iată o rețetă de zacuscă,  veche de 100 de ani 

Citește și

NEWS ALERT Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
16:29
Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
VIDEO Rafila, fostul ministru al Sănătății, despre cancerul de sân și vaccinul HPV: „Discutăm de boli care pot să ducă la DECES”
19:15
Rafila, fostul ministru al Sănătății, despre cancerul de sân și vaccinul HPV: „Discutăm de boli care pot să ducă la DECES”
SĂNĂTATE A murit al ȘAPTELEA copil infectat cu o bacterie la Spitalul din Iași. Victima fusese transferată la o instituție medicală din Capitală
13:41, 29 Sep 2025
A murit al ȘAPTELEA copil infectat cu o bacterie la Spitalul din Iași. Victima fusese transferată la o instituție medicală din Capitală
DECLARAȚII EXCLUSIVE Patru studente vizionare au realizat ceea ce statul român ignoră dintotdeauna. DISPOZITIVUL care schimbă viața persoanelor cu deficiențe de auz: „Munca noastră nu este în zadar”
09:00, 29 Sep 2025
Patru studente vizionare au realizat ceea ce statul român ignoră dintotdeauna. DISPOZITIVUL care schimbă viața persoanelor cu deficiențe de auz: „Munca noastră nu este în zadar”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății
08:30, 29 Sep 2025
Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății
SĂNĂTATE Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată
23:49, 28 Sep 2025
Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
„Vă rog, grăbiți-vă, sângerează” Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul ucrainencei ucise într-un tren din Carolina de Nord. Martorii au sunat disperați la urgențe, dar a fost mult prea târziu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 5.000 de ani dezvăluie practicile funerare și comerciale din Epoca Bronzului