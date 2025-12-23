Prima pagină » Actualitate » A apărut prima pastilă pentru slăbit. Cât costă și de când poate fi găsită în farmacii

23 dec. 2025
A apărut prima pastilă pentru slăbit

Autoritatea americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk.

Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă.

Ce este GLP-1

GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care ajută la controlul glicemiei și la reglarea apetitului. Acesta stimulează secreția de insulină atunci când nivelul zahărului din sânge crește, reduce secreția de glucagon – hormonul care crește glicemia – și încetinește golirea stomacului, ceea ce crește senzația de sațietate.

În plus, GLP-1 acționează asupra creierului, reducând pofta de mâncare.

Medicamentele din această clasă, precum Wegovy și Ozempic, sunt folosite atât pentru tratamentul diabetului de tip 2, cât și pentru pierdere în greutate, deoarece ajută pacienții să consume mai puține calorii și să slăbească treptat.

Pastila Wegovy folosește semaglutid, aceeași substanță activă ca și injecția Wegovy și Ozempic.

Studiile clinice au arătat că pastila oferă pierdere în greutate similară cu injecția. În studii, pacienții au pierdut în medie 14% din greutate pe parcursul a 64 de săptămâni, comparativ cu 2% pentru grupul placebo, potrivit CNN.

Pastila trebuie luată pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, iar pacienții nu trebuie să mănânce, să bea sau să ia alte medicamente timp de 30 de minute după administrare.

Pastila Wegovy va fi disponibilă în Statele Unite ale Americii începând cu luna ianuarie, la un preț de 149 de dolari pentru doza inițială, oferind pacienților o alternativă mai comodă față de injecțiile săptămânale.

