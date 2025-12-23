Prima pagină » Actualitate » Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă

Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă

23 dec. 2025, 11:25, Actualitate
Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă / Sursa FOTO: Mihaela Bilic Facebook

Nutriționista Mihaela Bilic a realizat topul produselor din carne de porc, iar în opinia sa toba, lebărul și caltaboșul, deși sunt ieftine, au multe proteine și puține grăsimi.

Totuși, există și o recomandare importantă pe care o face: aceste produse nu trebuie mâncate cu pâine.

Bilic dezvăluie „un trio obligatoriu în meniul de sărbători”

Mihaela Bilic a dezvăluit o parte din secretele nutritive ale preparatelor din porc. Ea a pus în fruntea listei toba, lebărul și caltaboșul, preparate tradiționale de Crăciun, care nu sunt doar delicioase, ci și adevărate surse de nutrienți esențiali.

Nutriționista explică de ce aceste produse din organe de porc pot fi consumate fără vinovăție și chiar ajută organismul.

„Tobă, lebăr sau caltaboș? Un trio obligatoriu în meniul de Sărbători! Ce au în comun aceste preparate? Sunt făcute din organe și părți mai puțin nobile ale porcului: urechi, cap, gușă, ficat, inimă, șorici”, a explicat, pe Facebook, Mihaela Bilic.

Experta a mai arătat că organele de la porc sunt accesibile ca preț, bogate în proteine și sărace în grăsimi:

„Sunt bogate în vitamina A și D, tot grupul de vitamine B și conțin mult fier, zinc și seleniu. Cu 100 de grame de ficat acoperim 50% din necesarul zilnic de fier și 100-300% din doza de vitamine B. Aportul de vitamina A este de 15-30 ori mai mare decât doza zilnică recomandată!”.

Toba, un preparat dietetic, este un amestec de organe, cartilagii și gelatină, fiind bogată în colagen, având doar 145 de calorii și 9 grame de grăsime la 100 de grame de produs. Mai departe, lebărul și caltaboșul conțin cel puțin 20% ficat de porc, ceea ce le face produse cu efect antianemic.

Totuși, trebuie să respectăm o regulă foarte importantă: fără pâine când consumăm aceste produse.

„Din punct de vedere nutrițional, aperitivele din carne de porc sunt ideale pentru slăbit… dacă le mâncăm fără pâine! Au proteine – aproximativ 18% – și grăsimi – aproximativ 20%, 220 de calorii la 100 de grame în medie și sub 1% carbohidrați. Le puteți combina cu bastonașe de legume, murături, ceapă, muștar, măsline sau dulceață de ardei iute”, precizează Mihaela Bilic.

Cele mai noi