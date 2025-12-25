Prima pagină » Actualitate » Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate

Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate

25 dec. 2025, 13:50, Actualitate
Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate / Sursa FOTO: Envato

Consumul regulat de alimente grase și procesate poate fi o „bombă” pentru sănătatea inimii. Nutriționiștii recomandă înlocuirea lor cu proteine slabe, legume și cereale integrale pentru a preveni bolile cardiovasculare.

Potrivit Lisei Andrews, expert în alimentație, anumite mâncăruri consumate frecvent pot să blocheze arterele, să ridice nivelul colesterolului și să contribuie la creșterea în greutate.

Cât de „grei” sunt cârnații, de fapt

Chiar și alimentele tradiționale pot fi problematice. Cârnații sunt fabricați, de obicei, din resturi grase de porc sau vită și sunt încărcați cu sodiu, ceea ce poate afecta tensiunea arterială și arterele. „Vorbim de bucăți de carne cu conținut scăzut de calitate, practic au puțină carne adevărată”, susține Lisa Andrews.

Consumul regulat de cârnați contribuie la retenția de apă și la creșterea în greutate.

Și puiul prăjit este problematic. Deși considerat o sursă slabă de proteine, piul odată ce este pane și prăjit în ulei devine o sursă importantă de grăsimi și colesterol. „Puiul este considerat de obicei una dintre cele mai slabe surse de proteine. Dar puiul prăjit nu este”, susține Lisa Andrews, pentru shefinds.

O bucată de piept de pui prăjit de 113 grame conține aproape 300 de calorii, 15 grame de grăsimi, 4 grame de grăsimi saturate și peste 300 mg de sodiu, factori care cresc riscul de boli cardiovasculare și fac dificilă menținerea unei greutăți sănătoase.

Nici cheeseburgerii nu sunt recomandați întrucât „prepararea lor cu carne tocată grasă, brânză bogată în grăsimi și chiflă albă rafinată transformă acest aliment într-un dezastru pentru inimă și siluetă”.

Combinația de grăsimi saturate, carbohidrați rafinați și sodiu poate provoca inflamații și creșterea colesterolului atunci când este consumată frecvent.

Riscul la care ne supun gustările procesate

Gustările procesate, cum sunt chipsurile sau  biscuiții sărați, conțin cereale rafinate, zaharuri adăugate și uleiuri inflamatoare. Ele cresc nivelul zahărului din sânge, favorizează depozitarea grăsimilor și inflamația sistemică, punând presiune pe inimă. Fiind sărace în fibre și proteine, se consumă ușor în exces și cresc riscul de hipertensiune și colesterol ridicat.

Nutriționiștii arată că toate alimentele enumerate mai sus pot fi consumate ocazional, dar nu ar trebui să facă parte din dieta zilnică. Medicii recomandă proteinele slabe, cerealele integrale, dar și consumul de fructe, legume și grăsimi sănătoase care pot proteja inima și susține sănătatea pe termen lung.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Superstiții de Crăciun. Ce nu trebuie să lipsească din casă și de pe masă, pe 25 decembrie

Preparatul tradițional românesc de Crăciun cu origini romane. Delicatesa de sezon care a traversat mileniile, nelipsită la masa de sărbători

Cum arată masa de Crăciun a Monicăi Tatoiu. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi”

Care este desertul de Sărbători care are beneficii surprinzătoare pentru organism. Alternativa aromată și sănătoasă pentru masa de Crăciun

Recomandarea video

Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Singur de Crăciun? Iată cum poți transforma liniștea într-un aliat pentru echilibrul emoțional
FLASH NEWS Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
13:31
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
SĂRBĂTOARE Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
13:16
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
VIDEO Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
12:21
Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
EXTERNE Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
12:02
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
SPORT 2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
11:49
2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
DEZVĂLUIRI Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”
11:35
Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”

Cele mai noi