Europa, din nou în alertă sanitară. Un virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat oficial în Franța

Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus extrem de periculos, cu o rată de mortalitate mult mai mare decât Covid-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății a emis primul avertisment public major de după pandemie, după ce Franța a raportat cazuri de MERS, sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%.

Apariția virusului reaprinde temerile unei noi crize sanitare globale într-o Europă și așa vulnerabilă după șocul pandemiei Covid-19. Pentru mulți europeni, momentul este izbitor de familiar cu cel al pandemiei de Covid. La fel ca în urmă cu 5 ani, primele alerte au apărut din nou în luna decembrie.

Autoritățile sanitare transmit că riscul de răspândire este scăzut, în prezent, scrie Adevărul.ro.

Primele cazuri de MERS confirmate în Franța

Autoritățile franceze au confirmat primele cazuri de MERS pe 2 și 3 decembrie, fiind vorba despre doi călători care se aflaseră în Peninsula Arabică în luna noiembrie, potrivit publicației Express.co.uk.

OMS a precizat că „toate cazurile au fost călători expuși în Peninsula Arabică și care s-au întors în Franța”. Acestea sunt primele cazuri de MERS confirmate în Franța după 2013, numărul total ajungând la patru infecții confirmate în laborator, inclusiv un deces.

Pacienții, ambii bărbați cu vârste de peste 70 de ani, au fost monitorizați atent.

De atunci alte, zeci de persoane au fost plasate sub supraveghere epidemiologică, însă până la data de 19 decembrie nu au fost identificate alte cazuri.

Secvențierea genomică a confirmat că tulpina corespunde celei aflate în circulație în Peninsula Arabică.

Avertismentul OMS: „Virusul MERS este extrem de letal”

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor consideră că riscul unei transmiteri susținute în Europa este „foarte scăzut”. Cu toate acestea, OMS a emis un avertisment ferm, subliniind lipsa unui vaccin sau a unui tratament specific pentru MERS.

Potrivit datelor OMS, „de la începutul anului 2025 și până la 21 decembrie 2025 sunt 19 cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), inclusiv patru decese”. Dintre acestea, 17 cazuri au fost raportate în Arabia Saudită.

Virusul MERS-CoV provoacă o infecție respiratorie severă și este transmis, în principal, de la cămile infectate la om. Virusul a fost identificat pentru prima dată în Arabia Saudită, în 2012, și a generat focare în Asia, precum și cazuri izolate în alte regiuni ale lumii.

Deși nu se transmite la fel de rapid precum SARS-CoV-2, virusul MERS este considerat mult mai letal. Rata de mortalitate este estimată la aproximativ 35%, ceea ce înseamnă că unul din trei pacienți infectați își pierde viața, conform datelor OMS.