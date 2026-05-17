O analiză a datelor cumulate ale dovezilor privind mai multe tipuri diferite de exerciții structurate, realizată de Centrul de Cercetare Clinică al Spitalului das Clínicas din Porto Alegre, Brazilia, relevă faptul că antrenamentul combinat aerob și de rezistență, precum și antrenamentul pe intervale de mare intensitate, sunt asociate cu reduceri semnificative ale tensiunii arteriale pe parcursul unei zile.

Antrenamentul aerob este forma de exercițiu cel mai constant legată de scăderi semnificative ale tensiunii arteriale în orice moment, în timp ce dovezile pentru antrenamentul de rezistență singur, exercițiile izometrice, yoga, Pilates și sporturile recreative sunt mai limitate.

Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, arată că, potrivit Societății Europene de Cardiologie, hipertensiunea arterială este definită ca o valoare a tensiunii arteriale peste 140/90 mmHg.

Medicii recomandă exercițiile fizice pentru prevenirea și tratamentul hipertensiunii arteriale și medicația pentru scăderea acesteia. Potrivit cercetătorilor, monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (măsurători care înregistrează fluctuațiile tensiunii arteriale în timpul activităților zilnice, mai degrabă decât în ​​timpul unei vizite la medic) este un predictor mai fiabil al viitoarelor boli cardiovasculare grave și al decesului.

Se cunoaște faptul că diferite forme de exerciții fizice scad tensiunea arterială, dar exercițiile aerobice sunt, până în prezent, singura metodă dovedită a reduce tensiunea arterială ambulatorie timp de 24 de ore.

Pentru a determina acest lucru, cercetătorii au examinat bazele de date de cercetare din noiembrie 2024 până în august 2025, căutând studii clinice comparative relevante care au analizat impactul antrenamentului fizic structurat care durează cel puțin patru săptămâni.

Acestea au inclus diverse tipuri de mișcare:

exerciții aerobice, cum ar fi mersul rapid, alergarea și ciclismul;

antrenament de rezistență, folosind greutatea corporală sau greutăți;

exerciții izometrice, cum ar fi plank sau genuflexiuni la perete;

antrenamente cu intervale de mare intensitate;

yoga;

Pilates.

De asemenea, pot fi practicate și sporturi recreative, cum ar fi fotbalul, tenisul pe plajă și handbalul.

Rezultatele a 31 de studii clinice controlate, care au implicat peste 1.345 de persoane și 67 de tipuri diferite de exerciții fizice, au fost reunite într-o meta-analiză de rețea, integrând atât dovezi directe, cât și indirecte.

Principala constatare este că, în general, combinația de exerciții fizice și antrenament pe intervale de intensitate mare a redus tensiunea arterială pe parcursul a 24 de ore, în timp ce exercițiile aerobice au arătat cele mai consistente reduceri ale tensiunii arteriale ambulatorii, atât ziua, cât și noaptea.

Comparativ cu lipsa exercițiilor fizice, antrenamentul combinat a fost asociat cu o reducere medie de 6,18 mmHg, în timp ce exercițiile aerobice au fost asociate cu o reducere de 4,73 mmHg, iar antrenamentele pe intervale de intensitate mare cu o reducere de 5,71 mmHg a tensiunii arteriale sistolice (cea mai mare dintre cele două cifre) pe parcursul a 24 de ore.

Reduceri medii ale tensiunii arteriale diastolice (cea mai mică dintre cele două valori) au fost observate în cazul antrenamentului combinat (3,94 mmHg), exercițiilor aerobice (2,76 mmHg), antrenamentele pe intervale de intensitate mare (4,64 mmHg) și Pilates (4,18 mmHg) pe parcursul a 24 de ore.

Rezultatele au indicat că Pilates, yoga și sporturile recreative pot oferi unele beneficii, însă cercetătorii afirmă că sunt necesare studii clinice la scară largă pentru a confirma rezultatele înainte ca acestea să poată fi utilizate pentru a fundamenta practica clinică.

Cel mai eficient exercițiu pentru reducere tensiunii arteriale crescute

Cercetătorii notează că studiile anterioare au evidențiat exercițiile izometrice ca fiind cel mai eficient exercițiu pentru reducerea tensiunii arteriale crescute. Cu toate acestea, „îmbunătățirile funcției endoteliale (a căptușelii celulare) și reducerea rezistenței periferice totale rezultate din vasodilatația susținută, determinate de creșterea stresului de forfecare în timpul exercițiilor fizice, sunt atribuite mai mult antrenamentului aerob decât antrenamentului de rezistență”, explică aceștia.

Mai mult, antrenamentul de rezistență poate induce rigiditate arterială tranzitorie din cauza încărcărilor de presiune ridicată. Aceste diferențe mecanistice ar putea explica discrepanțele observate între meta-analiza rețelei și studiile anterioare.

Concluziile lor îi determină pe cercetători să sugereze că exercițiile de rezistență ar trebui, prin urmare, considerate o strategie complementară, mai degrabă decât de primă linie, pentru reducerea tensiunii arteriale crescute.

Cercetătorii recunosc mai multe limitări ale constatărilor lor. De exemplu, pentru a maximiza dovezile disponibile, au inclus studii cu un număr mic de participanți; efectele secundare nu au fost adesea raportate în mod adecvat; datele privind gradul de aderență al participanților la programele lor de exerciții fizice au fost adesea insuficiente, iar formatele de exerciții fizice au fost adesea clasificate diferit.

Deși exercițiile aerobice au demonstrat în mod constant rezultate puternice în studii clinice de înaltă calitate, rezultatele privind exercițiile combinate și antrenamentul pe intervale de intensitate mare rămân promițătoare, „dar necesită confirmare prin studii clinice randomizate controlate standardizate, cu o putere statistică adecvată pentru a crește certitudinea dovezilor pentru practica clinică”.

„Recomandările actuale ar trebui să includă antrenamentul aerob (continuu sau pe intervale) sau antrenamentul combinat ca intervenții primare bazate pe dovezi pentru a reduce tensiunea arterială ambulatorie pe 24 de ore la adulții cu hipertensiune arterială”, spun specialiștii, citați de eleconomista.es.

