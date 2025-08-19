Băuturile răcoritoare sunt adevărate bombe pe rafturile supermarketelor.

Reporterul Mădălina Iacob de la Antena 1 a dus sucurile dulci și colorate la analize și a aflat din probe că nu erau compuse decât din apă, zahăr și chimicale.

Sucul „natural” de mango din supermarket are numai 0,1% conținut din mango

Unii producător scriu pe etichete că pot afecta grav copiii. Când afară e căldură mare, imaginile cu băuturile răcoritoare de toate culorile (de la roșu, galben și portocaliu la verde, albastru și maro închis) sunt apetisante. Așa se ajunge ca într-un an fiecare român ajunge să cosume 190 de litri/an de sucuri carbogazoase cu coloranți. România este pe locul 7 la consumul de băuturi carbogazoase: 4 miliarde de litri anual.

Specialiștii din laboratoare au aflat că băuturile răcoritoare sunt compuse din apă, zahăr și chimicale. În cazul băuturilor fructate, s-a descoperit că erau preparate din 0,1% substanță uscată, 0,1% suc din fruct, apă cu zahăr și aditivi alimentari.

O presupusă băutură de suc din magno cu semințe din busuioc este de fapt compus din acid sorbic peste valorile legale, un conservant limitat legal care poate afecta negativ atenția copiilor. Acestea sunt menite să prevină dezvoltarea de bacterii.Autoritățile au fost alertate în privința produsului vândut la nivel național. După prelevarea de noi probe, s-a dispus neutralizarea acestora. După o săptămână însă, produsul a fost găsit pe rafturile magazinelor.

Cât de periculoase sunt băuturile răcoritoare

Potrivit Asociația pentru Consumatori, îndulcitorii sintetici regăsiți în sucurile analizate au o putere de îndulcire care poate fi de până la 600 de ori mai mare decât zahărul. Aceștia pot declanșa o serie de afecțiuni medicale:

boala Parkinson

boala Alzheimer

epilepsie

scleroză multiplă

diabet

Unii conservanți pot duce pe termen lung la boli cronice. Singurul mod prin care se previn îmbolnăvirile este evitarea consumului. Potrivit unui articol publicat din 2019 pe Antena 3 CNN, în baza unor cercetări, consumul în exces al băuturilor răcoritoare cu îndulcitori artificiali poate cauza cancer, au constatat cercetătorii.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Sucurile naturale sunt mult mai PERICULOASE decât se credea. La 3 zile după consum, efectele sunt devastatoare