„Codul Morse biologic”, descifrat de savanți. Cum ar putea revoluționa medicina

„Codul Morse biologic”, descifrat de savanți. Un studiu de milioane de lire sterline, realizat de Universitatea Dundee (Scoția), în colaborare cu Institutul Max Planck, va analiza „întrerupătoarele” celulare vitale pentru diviziunea socială și rolul lor în apariția cancerului.

Potrivit independent.co.uk, medicii vor să „decodeze” semnalizare ritmică, cunoscută sub numele de dinamică fosforilare-defosforilare (PdP), care implică etichete chimice care „activează” și „dezactivează” rapid proteinele pentru a controla comportamentul celular.

Studiul are ca obiectiv aprofundarea acestor cicluri rapide deschis/închis, descrise drept un adevărat „cod Morse biologic”.

Acesta controlează diviziunea celulară și „erorile” duc la apariția unor boli precum cancerul.

Finanțare de 4 milioane de lire sterline

Prin descifrarea acestor semnale ascunse, echipa de savanți speră să înțeleagă mai bine de ce diviziunea celulară funcționează greșit și duce la cancer și să pregătească drumul pentru noi strategii eficiente de tratament.

Proiectul pe opt ani are o finanțare de 4 milioane de lire din partea Wellcome și subliniază importanța cercetării în domeniul tratării cancerului.

