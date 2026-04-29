Prima pagină » Sănătate » „Codul Morse biologic”, descifrat de savanți. Cum ar putea revoluționa medicina

„Codul Morse biologic”, descifrat de savanți. Cum ar putea revoluționa medicina

„Codul Morse biologic", descifrat de savanți. Cum ar putea revoluționa medicina

„Codul Morse biologic”, descifrat de savanți. Un studiu de milioane de lire sterline, realizat de Universitatea Dundee (Scoția), în colaborare cu Institutul Max Planck, va analiza „întrerupătoarele” celulare vitale pentru diviziunea socială și rolul lor în apariția cancerului.

Potrivit independent.co.uk, medicii vor să „decodeze” semnalizare ritmică, cunoscută sub numele de dinamică fosforilare-defosforilare (PdP), care implică etichete chimice care „activează” și „dezactivează” rapid proteinele pentru a controla comportamentul celular.

Studiul are ca obiectiv aprofundarea acestor cicluri rapide deschis/închis, descrise drept un adevărat „cod Morse biologic”.

Acesta controlează diviziunea celulară și „erorile” duc la apariția unor boli precum cancerul.

Finanțare de 4 milioane de lire sterline

Prin descifrarea acestor semnale ascunse, echipa de savanți speră să înțeleagă mai bine de ce diviziunea celulară funcționează greșit și duce la cancer și să pregătească drumul pentru noi strategii eficiente de tratament.

Proiectul pe opt ani are o finanțare de 4 milioane de lire din partea Wellcome și subliniază importanța cercetării în domeniul tratării cancerului.

Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Top 5 cele mai ieftine SUV-uri revândute de BT Leasing. Dacia Duster și Ford EcoSport ce costă puțin peste 8.000 de euro
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce închidem ochii atunci când strănutăm?
