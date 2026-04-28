„Moartea lichidă” din sticlă. Avertismentul unui cardiolog: „Evit cu orice preț”

„Moartea lichidă” din sticlă. Un chirurg cardiolog a vorbit despre „moartea lichidă” pe care o cumpărăm de la magazin și nu este vorba de alcool.

Dr. Jeremy London avertizează asupra efectelor devastatoare ale sucurilor carbogazoase asupra organismului, pe termen lung.

Într-o postare pe Instagram, citată de express.co.uk, medicul London a subliniat „cele patru lucruri pe care le evită cu orice preț, ca și cardiolog”.

Ce evită să consume medicul Landon

Acesta se ferește de fumat, alcool, pâine, paste și…sucuri.

„Numărul unu, fumatul: niciun dubiu că este cel mai nociv lucru pentru organism. Îți distruge plămânii, cauzează cancerul pulmonar, riscuri cardiovasculare, de infarct, AVC etc…NU FUMA”.

Pe locul doi este alcoolul. „Toxic. E corpul tău, tu decizi. Pentru mine, renunțarea la alcool a fost cea mai bună decizie, luată ca adult”.

Sucurile carbogazoase de orice fel. „Moartea lichidă. Nu le bea. Punct. Scapă de ele”

În final, Dr. London „s-a legat” și de alimente: „Ferește-te de pâine și paste. Evită făină, grâul. 80% din controlul greutății corporale este DIETA, 20% este sport. Îți garantez că poți să mănânci mai mult decât orice exercițiu fizic pe care îl faci”.

„Cred că sucurile carbo sunt o scursură a societății. Oamenii nu își dau seama câte calorii, cât zahăr au”.

Sucurile, „țapii ispășitori” ai tuturor? Ce spune un alt medic

Dr. William Li a vorbit despre sucuri mai pe șleau: „Sucul este țapul ispășitor al tuturor. Și așa este corect. Dovezile clinice sunt copleșitoare, în defavoarea sucurilor, asociate cu boli de inimă și cancer.

Dar este doar zahărul de vină? Glucoza, acest element demonic, pe care-l crucificăm? Răspunsul este NU. Sucul nu este doar apă, altfel ar fi doar … apă minerală. Sucurile conțin aditivi, coloranți, arome, conservanți, stabilizatori… este o expunere la toxine. Nu doar o expunere, ci o expunere cronică, de-a lungul timpului”.

Autorul recomandă: