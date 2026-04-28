„Moartea lichidă" din sticlă. Avertismentul unui cardiolog: „Evit cu orice preț"

„Moartea lichidă” din sticlă. Un chirurg cardiolog a vorbit despre „moartea lichidă” pe care o cumpărăm de la magazin și nu este vorba de alcool.

Dr. Jeremy London avertizează asupra efectelor devastatoare ale sucurilor carbogazoase asupra organismului, pe termen lung.

Într-o postare pe Instagram, citată de express.co.uk, medicul London a subliniat „cele patru lucruri pe care le evită cu orice preț, ca și cardiolog”.

Ce evită să consume medicul Landon

Acesta se ferește de fumat, alcool, pâine, paste și…sucuri.

„Numărul unu, fumatul: niciun dubiu că este cel mai nociv lucru pentru organism. Îți distruge plămânii, cauzează cancerul pulmonar, riscuri cardiovasculare, de infarct, AVC etc…NU FUMA”.

Pe locul doi este alcoolul. „Toxic. E corpul tău, tu decizi. Pentru mine, renunțarea la alcool a fost cea mai bună decizie, luată ca adult”.

Sucurile carbogazoase de orice fel. „Moartea lichidă. Nu le bea. Punct. Scapă de ele”

În final, Dr. London „s-a legat” și de alimente: „Ferește-te de pâine și paste. Evită făină, grâul. 80% din controlul greutății corporale este DIETA, 20% este sport. Îți garantez că poți să mănânci mai mult decât orice exercițiu fizic pe care îl faci”.

„Cred că sucurile carbo sunt o scursură a societății. Oamenii nu își dau seama câte calorii, cât zahăr au”.

Sucurile, „țapii ispășitori” ai tuturor? Ce spune un alt medic

Dr. William Li a vorbit despre sucuri mai pe șleau: „Sucul este țapul ispășitor al tuturor. Și așa este corect. Dovezile clinice sunt copleșitoare, în defavoarea sucurilor, asociate cu boli de inimă și cancer.

Dar este doar zahărul de vină? Glucoza, acest element demonic, pe care-l crucificăm? Răspunsul este NU. Sucul nu este doar apă, altfel ar fi doar … apă minerală. Sucurile conțin aditivi, coloranți, arome, conservanți, stabilizatori… este o expunere la toxine. Nu doar o expunere, ci o expunere cronică, de-a lungul timpului”.

Portrait of teenage Caucasian boy wearing reflective sunglasses drinking soda through straw outdoors, holding glass in hand, over ear headphones resting around neck, looking away from camera

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Mediafax
BREAKING NEWS Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
14:10
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!

Cele mai noi

Trimite acest link pe