Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm

Prof. Dr. Irinel Popescu avertizează asupra riscurilor alimentelor ultraprocesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi saturate. Consumul acestora poate crește semnificativ riscul de hipertensiune, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare, mai ales la vârstnici.

Alimentele ultraprocesate reprezintă un pericol major pentru sănătate, în special pentru persoanele în vârstă, avertizează Prof. Dr. Irinel Popescu. Aceste produse conțin cantități mari de sare, zahăr și grăsimi saturate, care afectează funcțiile organismului pe termen lung.

„Sarea, în cantități mari, are efecte în primul rând asupra tensiunii arteriale. Doamna Prof. Dr. Maria Dorobanțu a demonstrat că există un consum ridicat de sare în România, care ar trebui mult mai bine controlat. Hipertensiunea arterială la vârstnici este adesea rezultatul acestui consum excesiv”, explică medicul.

Zahărul în exces contribuie la dezvoltarea diabetului de tip 2, mai ales la vârstnici, prin scăderea capacității pancreasului de a secreta insulină și a organismului de a regla glicemia.

„Riscul de a consuma zahăr în exces accentuează diabetul de tip 2, cu toate efectele sale negative”, adaugă Popescu.

Grăsimile saturate favorizează ateromatoza, afectând vasele coronare și carotide, ceea ce poate duce la infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

„Toate aceste produse cumulate conturează așa-numitul proces metabolic. Ele merg mână în mână, iar riscul crește exponențial”, avertizează medicul.

Consumul moderat de alimente procesate și adoptarea unei diete echilibrate sunt esențiale pentru menținerea sănătății, mai ales la vârstnici, pentru prevenirea bolilor cardiovasculare și metabolice, adaugă dr. Irinel Popescu.