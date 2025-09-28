Prima pagină » Sănătate » Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată

Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată

28 sept. 2025, 23:49, Sănătate
Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată

Este un superaliment exotic, apreciat pentru conținut bogat de vitamine și antoxidanți. Poate întări imunitatea și să aducă beneficii multiple. Este vorba de fructul de cactus.

Nu crește pe un copac tradițional. Fructul cactusului Opuntia, care crește în sud-vestul SUA și în Mexic, dezvoltă tulpini plate și cărnoase de cactus (cladode) și este acoperit cu spini subțiri și mici, precum firele de păr, numite glochide.

Deși are un aspect intimidant, sub exteriorul țepos se ascunde un fruct suculent, colorat și dulce, cu multiple beneficii nutriționale. La gust se simte dulce, ușor floral,  precum pepenele roșu, fructele de pădure și guma de mestecat.

Există o varietate mare de culori de fructe de cactus,  de la roșu intens, alb, verde, mov și magenta aprins la galben auriu.  Potrivit WebMD , fiind bogat în fibre, cactusul poate reduce nivelul colesterolului din sânge, precum și glicemia.

Poate preveni afecțiuni ca diabetul, accidentul vascular cerebral și bolile de inimă dacă este consumat în mod regulat. În plus, are cantitate crescută de vitamiana C, ceea ce ajută organisnul să lupte împotriva virusurilor.

Fructul de cactus se poate extrage cu o furculiță, un prosop și cu o mănușă de grădinărit. Făcând o tăietură pe lungimea fructului, depsrinzi coaja acestuia și vei putea separa ușor pulpa, evitând contactul cu spinii.

Fructul se poate consuma în întregime sau tăiat în bucăți, fie strecurat și pasat pentru a rezulta sucul de cactus. Pe de altă parte, pentru anumite persoane, fructul de cactus poate provoca greață, balonare, arsuri la stomac și chiar diaree.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă:

Una din trei specii de cactuși ar putea dispărea. Avertismentul specialiștilor 

Cele 5 plante interzise în România. NU AI VOIE să le cultivi în grădină și poți risca amendă sau închisoare

Un dezastru ecologic ar putea izbucni oricând pe această insulă din mijlocul oceanului. Ce este periculosul Cactus Dome, de care americanii s-au spălat pe mâini

Citește și

SĂNĂTATE Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei
20:49, 26 Sep 2025
Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22, 26 Sep 2025
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16, 26 Sep 2025
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
22:42, 25 Sep 2025
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea…”
08:30, 25 Sep 2025
Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea…”
SĂNĂTATE SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
22:56, 24 Sep 2025
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Autorizație pentru românii care au casă la curte. Proprietarii riscă amendă de până la 100.000 de lei
Evz.ro
Satul părăsit din Apuseni, în care s-a găsit o comoară de pe frontul din Rusia
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Românii au returnat mai multe ambalaje SGR în primele 8 luni ale anului 2025 decât în tot 2024
VIDEO Discursul lui Dodon către moldoveni la aflarea înfrângerii în alegeri: „Rușii ne!”
23:36
Discursul lui Dodon către moldoveni la aflarea înfrângerii în alegeri: „Rușii ne!”
POLITICĂ Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată
23:04
Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată
ACTUALITATE Maia Sandu poate câștiga la PAS alegerile din Moldova. Diaspora va fi decisivă
22:52
Maia Sandu poate câștiga la PAS alegerile din Moldova. Diaspora va fi decisivă
ULTIMA ORĂ Dodon îndeamnă la organizarea unui PROTEST pașnic: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie
22:29
Dodon îndeamnă la organizarea unui PROTEST pașnic: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie
EXTERNE Oficial. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață
22:22
Oficial. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață
ULTIMA ORĂ Avertismentul lui Băsescu după alegerile din Moldova: Sub control MOSCOVIT, infrastructura Chișinăului ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei
22:19
Avertismentul lui Băsescu după alegerile din Moldova: Sub control MOSCOVIT, infrastructura Chișinăului ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei