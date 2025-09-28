Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată

Este un superaliment exotic, apreciat pentru conținut bogat de vitamine și antoxidanți. Poate întări imunitatea și să aducă beneficii multiple. Este vorba de fructul de cactus.

Nu crește pe un copac tradițional. Fructul cactusului Opuntia, care crește în sud-vestul SUA și în Mexic, dezvoltă tulpini plate și cărnoase de cactus (cladode) și este acoperit cu spini subțiri și mici, precum firele de păr, numite glochide.

Deși are un aspect intimidant, sub exteriorul țepos se ascunde un fruct suculent, colorat și dulce, cu multiple beneficii nutriționale. La gust se simte dulce, ușor floral, precum pepenele roșu, fructele de pădure și guma de mestecat.

Există o varietate mare de culori de fructe de cactus, de la roșu intens, alb, verde, mov și magenta aprins la galben auriu. Potrivit WebMD , fiind bogat în fibre, cactusul poate reduce nivelul colesterolului din sânge, precum și glicemia.

Poate preveni afecțiuni ca diabetul, accidentul vascular cerebral și bolile de inimă dacă este consumat în mod regulat. În plus, are cantitate crescută de vitamiana C, ceea ce ajută organisnul să lupte împotriva virusurilor.

Fructul de cactus se poate extrage cu o furculiță, un prosop și cu o mănușă de grădinărit. Făcând o tăietură pe lungimea fructului, depsrinzi coaja acestuia și vei putea separa ușor pulpa, evitând contactul cu spinii.

Fructul se poate consuma în întregime sau tăiat în bucăți, fie strecurat și pasat pentru a rezulta sucul de cactus. Pe de altă parte, pentru anumite persoane, fructul de cactus poate provoca greață, balonare, arsuri la stomac și chiar diaree.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă:

Una din trei specii de cactuși ar putea dispărea. Avertismentul specialiștilor

Cele 5 plante interzise în România. NU AI VOIE să le cultivi în grădină și poți risca amendă sau închisoare

Un dezastru ecologic ar putea izbucni oricând pe această insulă din mijlocul oceanului. Ce este periculosul Cactus Dome, de care americanii s-au spălat pe mâini