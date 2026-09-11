Pentru prima dată în România, echipa Compartimentului de Aritmologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a implantat unui pacient sonda de defibrilare Medtronic OmniaSecure, cea mai subțire sondă de acest tip din lume.

Sonda face parte din sistemul unui defibrilator implantabil, un dispozitiv care urmărește permanent ritmul inimii și poate interveni atunci când apar tulburări de ritm care pot pune viața pacientului în pericol.

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„Ce aduce nou OmniaSecure? În primul rând, dimensiunea. Are un diametru de numai 1,66 mm, aproximativ cât mina unui creion. Fiind atât de subțire, ocupă mai puțin spațiu în interiorul vaselor de sânge și reduce impactul asupra acestora și asupra valvei tricuspide.

În plus, sonda poate fi poziționată astfel încât impulsurile electrice să folosească sistemul natural de conducere al inimii. Mai simplu spus, inima poate fi stimulată într-un mod mai apropiat de felul în care funcționează în mod normal.

Datele studiului clinic LEADR au arătat rate de succes al defibrilării la implantare cuprinse între 97,5% și 100%”, susține conducerea Spitalului.

Prin această primă intervenție realizată în România, echipa Compartimentului de Aritmologie al SCJU Craiova aduce în practica medicală o tehnologie destinată pacienților care au nevoie de protecție împotriva tulburărilor severe de ritm cardiac: o sondă mult mai subțire, cu un impact mai redus asupra vaselor de sânge și care permite o stimulare a inimii cât mai apropiată de cea naturală.