India a comunicat oficial vineri că premierul indian Narendra Modi și președintele rus Vladimir Putin au fost de acord pentru consolidarea relației lor „speciale și privilegiate” între cele două țări în urma discuțiilor purtate despre domeniul energiei și apărarea.

Guvernul de la New Delhi s-a angajat să fie echilibrat diplomatic prin menținerea relațiilor puternice cu SUA, statele arabe, Rusia, Iran și Israel.

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India, cea mai populată țară din lume, este grav afectată economic de impacul perturbării comerțului maritim la nivel global ca urmare a războaielor din Ucraina și Iran, reamintește Reuters. Este pentru a doua oară când cei doi lideri se întâlnesc în ultimele două săptămâni, după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai găzduit la Bișkek în perioada 31 august – 1 septembrie 2026.

De asemenea, liderul indian se întâlnește din nou cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Putin și cu Modi susțin că își împărtășesc viziunile privind conflictele din Vestul Asiei și regiunea Mării Negre care au afectat comerțul maritim global și securitatea navigației indiene.

Modi a făcut apel la încetarea războaielor prin dialogare și diplomație. Premierul indian a precizat că India susține eforturile de pace. India, alături de Republica Populară Chineză, este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc. Contribuie astfel la refacerea bugetului mașinăriei de război a Kremlinului de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022 și la ocolirea sancțiunilor occidentale.

Sursa Foto: Kremlin.ru