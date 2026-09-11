Scandal-monstru în AMEPIP. Șapte angajate îl acuză pe Ionuț Coș, finul lui Ilie Bolojan, de hărțuire. Parchetul și Poliția ar fi fost sesizate

Scandal-monstru în AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice), unde o angajată susține că Ionuț Coș, nimeni altul decât finul premierului demis, Ilie Bolojan, ar fi hărțuit sexual și profesional șapte femei, din cadrul instituției.

Victima, care a decis să facă publice acuzațiile de hărțuire, a afirmat că a fost depusă o sesizare oficială atât la Parchetul General, cât și la Poliție.

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„Vă contactez în calitate de victimă, sub protecția strictă a anonimatului, pentru a vă semnala un caz de o gravitate extremă din interiorul AMEPIP. (…) A fost depusă o sesizare oficială la Parchet și la Inspectoratul General al Poliției Române”, precizează aceasta.

„Am fost supuse unui calvar”

Potrivit femeii, care a decis să-și păstreze anonimitatea, finul lui Bolojan, le-ar fi supus unui adevărat „calvar” pe cele șapte angajate din AMEPIP. Aceasta susține că Ionuț Coș le-ar fi hărțuit sexual și profesional. Mai mult, individul nu ar fi ezitat să-și manifeste comportamentul inadecvat pe holurile instituției, conform știripesurse, care citează România TV.

„Suntem în total șapte femei care am fost supuse unui calvar, fiind hărțuite atât sexual, cât și profesional de către numitul Ionuț Coș. Acesta ne-a vorbit obscen și ne-a abuzat constant pe holurile instituției”, se arată în mesaj, potrivit Știri pe Surse.

Reacția AMEPIP: „Au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire”

După ce acuzațiile au devenit publice, AMEPIP a transmis că în cadrul agenției au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă.

„La nivelul instituției au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex, hărțuire morală la locul de muncă. Acestea au fost analizate de Comisia de specialitate din cadrul AMEPIP”, precizează instituția.

Comisia a fost constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 970/2023, actul normativ care stabilește metodologia pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă.

Potrivit precizărilor oficiale ale AMEPIP, cercetarea internă a fost finalizată, iar raportul Comisiei pentru hărțuire a fost înaintat conducerii agenției. Documentul se află acum în analiză, urmând să fie evaluate concluziile, recomandările și eventualele măsuri care trebuie adoptate, mai precizează sursa citată.

O cercetare disciplinară se desfășoară în paralel

Separat de analiza făcută de Comisia pentru hărțuire, la nivelul AMEPIP se desfășoară și o procedură administrativ-disciplinară.

„Aceasta reprezintă un demers distinct de activitatea Comisiei pentru hărțuire, desfășurat de o structură cu atribuții proprii”, arată agenția.

AMEPIP subliniază că existența unei proceduri disciplinare nu reprezintă, în sine, confirmarea unei abateri și nu echivalează cu stabilirea vinovăției unei persoane.

Din motive legate de confidențialitatea procedurilor și protejarea persoanelor implicate, instituția refuză să facă publice identitatea celor vizați, declarațiile și probele administrate, concluziile raportului sau eventualele măsuri propuse.

Ionuț Coș ar fi ajuns la AMEPIP, susținut de Bolojan și alte nume importante de la vârful Guvernului

Potrivit Știri pe Surse, mesajul presupusei victime ar conține și acuzații privind modul în care Ionuț Coș ar fi fost angajat în cadrul instituției.

Finul lui Bolojan ar fi obținut nota 9 la un examen organizat pe 23 decembrie și ar fi beneficiat de susținere specială pentru a ocupa ulterior un post în departamentul de Guvernanță Corporativă.

Mesajul invocă nume grele de la vârful Guvernului: premierul demis Ilie Bolojan, Mircea Abrudean, președintele Senatului și vicepreședinte PNL, dar și pe Mihaela Briciu, secretar general al AMEPIP, și Ciprian Hojda, fost președinte la AMEPIP și consilier la Guvern în perioada lui Nicolae Ciucă. Presupusa victima a lui Ionuț Coș susține că acesta a ajuns la AMEPIP pe considerente politice.