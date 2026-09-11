Bătrână găsită moartă la zece luni de la dispariție. Badanta româncă aflată cu ea pe plaja din Sardinia riscă închisoarea

O plimbare pe o plajă din Sardinia s-a transformat într-un caz neelucidat aproape un an. O pensionară de 70 de ani a dispărut fără urmă și a fost găsită fără viață după zece luni.

În acest caz, îngrijitoarea româncă a bătrânei este judecată, iar sentința este așteptată pe 22 septembrie, transmite adevărul.ro.

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Silvana Gandola a dispărut în dimineața zilei de 28 martie 2021, în timp ce se afla în zona unei plaje din San Silverio, localitatea Aglientu, în Sardinia.

Bătrâna se afla în grija unei badante românce, iar dispariția ei a declanșat o amplă operațiune de căutare.

Românca le-a spus anchetatorilor că, la un moment dat, nu a mai văzut-o pe pensionară, deoarece „căuta scoici”.

Căutările nu au dus imediat la găsirea pensionarei. Abia după zece luni au fost descoperite rămășițele femeii, dar ancheta nu a reușit să stabilească exact circumstanțele în care aceasta a murit.

Procurorii cer un an de închisoare pentru badanta româncă

Cazul a ajuns în instanță, iar Procuratura din Tiempo a cerut condamnarea badantei românce la un an de închisoare.

Procurorii o acuză că a abandonat o persoană bolnavă, care avea nevoie de supraveghere constantă.

Românca spune însă că e nevinovată și nu ar fi abandonat-o pe bătrână.

Rudele pensionarei nu cred în versiunea dispariției

Rudele femeii moarte spun că nu sunt lămurite în privința dispariției acesteia.

Potrivit fiicei bătrânei, ea nu ar fi mers singură în acel loc, de frică. După mai bine de cinci ani de la dispariția femeii, cazul nu este încă închis.

Instanța trebuie să stabilească dacă badanta de origine română este vinovată de faptul că nu și-ar îndeplinit obligația de a o supraveghea pe bătrână.

Sentința este așteptată pe 22 septembrie.