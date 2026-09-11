Vladimir Putin a aterizat la New Delhi vineri pentru a efectua vizita de trei zile la Summitul BRICS.

Liderul rus se va întâlni cu premierul indian Narendra Modi pentru a discuta despre extinderea acordurilor de cooperare energetică, comerț și investiții.

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Putin, ca unul dintre cei mai protejați lideri din lume, a sosit în India însoțit de o delegație de rang înalt și cu un avion securizat. Liderul de la Kremlin a călătorit la bordul unuia dintre cele două aeronave identice Iliușin II-96-300PU.

Ambele aeronave au zburat simultan, ca nimeni, cu excepția echipei de securitate, să nu știe în care dintre ele se află liderul rus, relatează Times of India.

Aeronava, cunoscută ca „Kremlinul Zburător” sau „Avionul Apocalipsei”, este personalizat, fiind o versiune modificată a modelului Iliușin Il-96-300PU, dezvoltat de Iliușin Design Bureau din anii 1980.

Aparține unei categorii de aeronave proiectate să funcționeze ca un post de comandament aerian chiar și pe timpul unui război nuclear, dezastru la scară largă sau pe durata oricărui conflict care amenință infrastructura guvernamentală și militară.

Este o categorie specializată de avioane ce poate fi fabricată numai în SUA și Rusia. Aeronava este propulsată de patru motoare turboventilator Aviadvigatel PS-90A și poate zbura pe o distanță de 11.000 de km fără realimentare.

Funcționează ca un centru de comandament mobil pe durata urgențelor naționale, are acces la căi de comunicare criptată prin sateliți pentru a contacta rețelele guvernamentale, de securitate și serviciile de informații oriunde s-ar afla.

Are la bord și o tehnologie de bruiat radare și sisteme avansate de apărare, canale radio protejate pentru comunicare neîntreruptă.

Interiorul aeronavei este confortabil, incluzând băi, dormitoare, o bucătărie, spații de luat masa și o sală de ședințe.

Sursa Foto: Kremlin.ru/ANI