Președintele Donald Trump a folosit discursul susținut la Pentagon, la ceremonia dedicată împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, pentru a transmite un mesaj ferm cu privire la Iran.

Trump: „Îi salutăm pe militarii care lucrează chiar acum”

La Pentagon, Trump i-a salutat pe militarii americani implicați în eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

„Și îi salutăm pe militarii care lucrează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului din lume, Republica Islamică Iran, nu va avea niciodată, niciodată o armă nucleară”, a declarat președintele american.

25 de ani de la 11 septembrie

Donald Trump a participat la ceremonia de la Pentagon alături de Prima Doamnă, Melania Trump, și de mai mulți oficiali americani. În același timp, la New York, victimele atentatelor au fost comemorate la Memorialul 9/11.

La 11 septembrie 2001, zborul American Airlines 77 a fost deturnat și s-a prăbușit în Pentagon, provocând moartea a 184 de persoane, inclusiv a celor 59 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord.