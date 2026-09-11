Președintele Donald Trump a susținut un discurs la Pentagon, în cadrul ceremoniei dedicate împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001.

„Timpul nu a diminuat onoarea acelei zile”

Donald Trump și-a început discursul adresându-se secretarului Apărării, Pete Hegseth, fostului consilier pentru securitate națională Condoleezza Rice, Primei Doamne Melania Trump, generalului Dan Caine și celorlalți participanți la ceremonie.

„De 25 de ori ne-am adunat în acest loc sfințit, precum și la Ground Zero, în New York, și pe acel câmp izolat de lângă Shanksville, Pennsylvania. În 25 de ani, a trecut o generație de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Și totuși, timpul nu a diminuat onoarea acelei zile în care țara noastră s-a confruntat cu adevăratul rău”, a spus Trump.

Trump a rememorat victimele zborului 77

Președintele american a descris câteva dintre persoanele aflate la bordul avionului care a fost deturnat și s-a prăbușit în Pentagon.

„La ora 8:20 într-o dimineață de marți fără nori, era o zi frumoasă, zborul 77 al American Airlines a decolat de la 25 de mile de aici, cu destinația Los Angeles.

La bord se aflau trei elevi de 11 ani care plecau într-o excursie școlară în cealaltă parte a țării, un tată și o mamă împreună cu cele două fiice ale lor, care plecau într-o aventură internațională, și o însoțitoare de zbor, a cărei minte era în altă parte. Tocmai aflase că urma să aibă primul ei copil și era atât de încântată să dea vestea.”

„La ora 9:37, fiecare dintre acei oameni a fost ucis”

Trump a vorbit apoi despre oamenii care se aflau în Pentagon în momentul atacului.

„Aici, la Pentagon, un militar din Marina americană tocmai închisese telefonul după ce vorbise cu fiul său de 10 ani. O secretară își sărbătorea cea de-a 46-a aniversare. Era atât de fericită.

Un sergent-major stătea de vorbă cu câțiva colegi pe care îi invitase la o cină în weekend.

La ora 9:37, fiecare dintre acei oameni și fiecare persoană de la petrecerea acelui sergent-major a fost ucisă de teroriștii care au pilotat zborul 77 direct în această clădire legendară. Este, într-adevăr, o clădire legendară.”