Cu o zi înainte să-l cunune pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Greciei a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit la Cotroceni pe preşedintele Eurogrupului şi ministru al Finanţelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis.

Administraţia Prezidenţială a dat publicităţii un mesaj, postat pe X, în care subliniază câteva dintre subiectele de pe ordinea de zi a întâlnirii.

„Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. Am discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care putem crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție”, scrie Nicuşor Dan, pe X.

Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene.

România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei.

Am discutat și despre… pic.twitter.com/yhqmLuEvyN — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 11, 2026

Vizita în România a oficialului grec are şi o componentă personală, anume aceea că va fi naş de cununie, alături de soţia sa, Dimitra, la ceremonia ministrului român de Finanţe, Alexandru Nazare, cu interpreta de muzică populară, Maria Mihali.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, la un local select din Băneasa.