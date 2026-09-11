Prima pagină » Actualitate » Cu o zi înainte să-l cunune pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Greciei a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni

Cu o zi înainte să-l cunune pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Greciei a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni

Luiza Dobrescu
Cu o zi înainte să-l cunune pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Greciei a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit la Cotroceni pe preşedintele Eurogrupului şi ministru al Finanţelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis.

Administraţia Prezidenţială a dat publicităţii un mesaj, postat pe X, în care subliniază câteva dintre subiectele de pe ordinea de zi a întâlnirii.

„Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. Am discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care putem crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție”, scrie Nicuşor Dan, pe X.

Vizita în România a oficialului grec are şi o componentă personală, anume aceea că va fi naş de cununie, alături de soţia sa, Dimitra, la ceremonia ministrului român de Finanţe, Alexandru Nazare, cu interpreta de muzică populară, Maria Mihali.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, la un local select din Băneasa.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Radu Miruţă a corectat o lege care împiedica accesul mai rapid la funcţiile de conducere pentru navigatori, în urma unui mesaj primit pe whatsapp
18:29
Radu Miruţă a corectat o lege care împiedica accesul mai rapid la funcţiile de conducere pentru navigatori, în urma unui mesaj primit pe whatsapp
NEWS ALERT Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
18:12
Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
JUSTIȚIE Bătrână găsită moartă la zece luni de la dispariție. Badanta româncă aflată cu ea pe plaja din Sardinia riscă închisoarea
17:55
Bătrână găsită moartă la zece luni de la dispariție. Badanta româncă aflată cu ea pe plaja din Sardinia riscă închisoarea
VIDEO Ludovic Orban, mai dezamăgit de Nicușor Dan decât de Klaus Iohannis
16:40
Ludovic Orban, mai dezamăgit de Nicușor Dan decât de Klaus Iohannis
COMEMORARE Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
15:50
Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
CONTROVERSĂ Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
15:47
Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
Mediafax
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea: „Cei care nu au angajamente au posibilitatea să facă întâlniri”
Mediafax
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Click
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Modificările vocii ar putea ascunde un semn timpuriu al demenței, indică un studiu amplu
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe