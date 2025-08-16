Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație

Mihaela Bilic a atras atenția asupra consecințelor înlocuirii laptelui de vacă din dieta alimentară cu înlocuitori pe bază de plante. Nutriționista dezvăluie valoarea nutritivă net superioară pe care îl are laptele de vacă.

Laptele de origine animală, indiferent că este de la vacă, oaie sau capră, are impact semnificativ asupra digestiei, imunității și metabolismului. Înlocuitorii vegetali sunt băuturi procesate, lipsite de nutrienții esențiali.

„În sfârșit, ne întoarcem la lapte! Cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari/an, laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală, declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ.Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu. Vânzările de de plante nu s-au limitat la o singură generație… Însă entuziasmul inițial a trecut, și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală. Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere”, a explicat Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook,

„Laptele este singurul aliment cu efect 3 în 1 – are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi + toate mineralele de care are nevoie organismul… Și când spunem lapte, obligatoriu este de origine animală!”, a spus Mihaela Bilic, citată de CANCAN.

Ea mai dezvăluie și ce conține laptele de vacă, potrivit Știrile PRO TV:

e un aliment universal complet, pentru că orice ființă consumă lapte;

oferă echilibru;

în lapte avem cele trei grupa mari de nutrienți – glucide, lipide, proteine; foarte puține alimente le conțin pe toate;

are vitamine și toate mineralele de care are nevoie organismul;

funcțional – pe lângă rolul de hrănire, are și alte beneficii;

hidratează și remineralizează;

are efect probiotic, prebiotic și postbiotic;

scade riscul de osteoporoză, de calculi renali, ricul de AVC și riscul de cancer de colon;

Sursa Foto: Envato

