Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani. În acest context, ministrul dă asigurări că propunerile din pachetul 2 de măsuri economice ale Guvernului vor fi aprobate în totalitate și, astfel, va veni în sprijinul sistemului pentru a-l reașeza.

„Toate propunerile noastre vor primi votul fiindcă nu au fost făcute pe genunchi, de un grup de oameni cu uşile închise, într-un birou. Ele au fost realizate cu profesionişti în sănătate. Am consultat sindicatele, societăţile profesionale, universităţile şi ele au fost lucrate împreună cu oameni din sistem, tocmai pentru a veni în sprijinul sistemului şi pentru a-l reaşeza astfel încât să fie funcţional.

Înţeleg că rezistenţa la schimbare este una mare de obicei, dar mulţi spun că aest sistem nu funcţionează bine. Este o realitate şi o confirm. Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Măsurile vin în sprijinul pacientului”

Deși bugetul CNAS a crescut în ultimii ani, ministrul afirmă că există unităţi sanitare care nu pot asigura pacienţilor medicamente precum paracetamolul.

„Gândiţi-vă la bugetul CNAS care în ultimii ani a crescut de la 45 de miliarde la aproape 80 de miliarde şi în continuare există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol, există unităţi sanitare în 2025 unde pacienţii sunt trimişi să îşi cumpere algocalmin. Eu nu pot să ascund această realitate. Ori toate măsurile care vin acum, vin în sprijinul în primul rând al pacientului şi în al doilea rând în sprijinul sistemului pentru a-l reaşeza”, a precizat ministrul Sănătății.

