Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani

Oana Zvobodă
22 aug. 2025, 15:05, Sănătate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani. În acest context, ministrul dă asigurări că propunerile din pachetul 2 de măsuri economice ale Guvernului vor fi aprobate în totalitate și, astfel, va veni în sprijinul sistemului pentru a-l reașeza.

„Toate propunerile noastre vor primi votul fiindcă nu au fost făcute pe genunchi, de un grup de oameni cu uşile închise, într-un birou. Ele au fost realizate cu profesionişti în sănătate. Am consultat sindicatele, societăţile profesionale, universităţile şi ele au fost lucrate împreună cu oameni din sistem, tocmai pentru a veni în sprijinul sistemului şi pentru a-l reaşeza astfel încât să fie funcţional.

Înţeleg că rezistenţa la schimbare este una mare de obicei, dar mulţi spun că aest sistem nu funcţionează bine. Este o realitate şi o confirm. Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Măsurile vin în sprijinul pacientului”

Deși bugetul CNAS a crescut în ultimii ani, ministrul afirmă că există unităţi sanitare care nu pot asigura pacienţilor medicamente precum paracetamolul.

„Gândiţi-vă la bugetul CNAS care în ultimii ani a crescut de la 45 de miliarde la aproape 80 de miliarde şi în continuare există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol, există unităţi sanitare în 2025 unde pacienţii sunt trimişi să îşi cumpere algocalmin. Eu nu pot să ascund această realitate. Ori toate măsurile care vin acum, vin în sprijinul în primul rând al pacientului şi în al doilea rând în sprijinul sistemului pentru a-l reaşeza”, a precizat ministrul Sănătății.

ACTUALITATE CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
16:21
CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
EXCLUSIV Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
16:13
Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
POLITICĂ Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
15:56
Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
VIDEO Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
15:41
Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete, „PEDEAPSĂ” radicală pentru Spitalul Floreasca: „Centrul de Arşi și-a pierdut calitatea de centru, devine unitate funcţională”
15:28
Alexandru Rogobete, „PEDEAPSĂ” radicală pentru Spitalul Floreasca: „Centrul de Arşi și-a pierdut calitatea de centru, devine unitate funcţională”