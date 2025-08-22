Prima pagină » Actualitate » Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”

Cristian Lisandru
22 aug. 2025, 08:30, Actualitate
În ultima perioadă, din cauza statisticilor alarmante, în România se vorbește din ce în ce mai des despre femicid – uciderea intenționată a unei femei sau fete, specific motivată de gen. Din ce în ce mai multe voci susțin că este nevoie de o modificare legislativă în acest sens și că infracțiunea de femicid ar trebui introdusă în Codul Penal.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a spus că, înainte de a discuta despre faptele penale foarte grave, ar trebui analizat și un alt tip de statistică, referitor la faptele de natură contravențională.

  • Potrivit CNCD, în anul 2002 au fost consemnate 3 cazuri de discriminare sau hărțuire.
  • Ulterior, numărul a crescut îngrijorător, în fiecare an, ajungând la aproape 100 de cazuri pe an analizate la CNCD.

„Din punctul meu de vedere, cred că există o scală și diferite tipuri de violență împotriva femeilor”, spune Cristian Jura.

Până la a discuta despre fapte penale de natură foarte gravă – a lua viața unei persoane, omorul sau uciderea intenționată a unei femei sau fete, motivată de genul victimei, omor care este influențat de un sentiment de superioritate, de ură, de desconsiderare a femeii, de dispreț -, ar trebui să analizăm un alt tip de statistică, fapte de natură contravențională.

Mă refer la statistica Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. La discriminare sau hărțuire, strict pe criteriul de gen, în anul 2002, în statistica CNCD sunt consemnate 3 cazuri. Ulterior, numărul a crescut constant, ajungând la aproape 100 de cazuri pe an. Dar criteriul de gen este de cele mai multe ori asociat cu alte criterii, vârstă, categoria socială defavorizată, convingeri, dizabilitate și altele. Așadar, în total, aproximativ 40% dintre petițiile pe care le primim anual sunt transmise de către femei.

Obiectul acestor petiții este de cele mai multe ori legat de atingeri aduse demnității femeilor prin conduită ostilă, comentarii verbale nepotrivite, gesturi sau chiar acțiuni.

Așadar, din analiza statisticii CNCD, putem percepe un cadru intimidant, ostil sau degradant în care femeile trebuie să își desfășoare activitatea”, punctează Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Foarte mulți agresori au încălcat ordinele de protecție”

Cristian Jura explică și faptul că, pe un alt palier, există o altă statistică îngrijorătoare, cea referitoare la violența domestică.

Un alt nivel și o altă statistică îngrijorătoare este cea legată de violența domestică. Ceea ce întâlnim în cauzele de la CNCD, fapte petrecute în public, se transferă și în viața privată.

  • În 2024, au fost peste 60.000 de victime la nivel național, iar datele Inspectoratului General de Poliție arată că, în același an, au fost emise peste 13.000 de ordine de protecție.
  • În primele 7 luni din anul 2025 au fost raportate 28.000 de intervenții ale poliției în cazuri de violență domestică și au fost emise peste 8.000 de ordine de protecție.

Din păcate, foarte mulți agresori au încălcat aceste ordine de protecție”, subliniază Cristian Jura.

„O evoluție ascendentă a numărului de cazuri în ceea ce privește violența împotriva femeilor”

Ultimul palier, cel mai grav, este cel al violenței de gen care care ca finalitate uciderea victimei. Cristian Jura atrage atenția că există „o evoluție ascendentă a numărului de cazuri în ceea ce privește violența împotriva femeilor”.

Și ajungem la ultimul nivel al violenței de gen, femicidul. Ca și statistică, în februarie 2023, doamna Gabriela Firea, ministrul Familiei de la momentul respectiv, declara că în ultimii 8 ani au fost ucise 426 de femei în România de către membri de familie. Adică au fost victime ale femicidului comis între parteneri intimi, ca urmare a violenței domestice.

În anul 2025, ajungem la peste 30 de cazuri de femei omorâte de parteneri (soț, fost soț, concubin), ultimul caz fiind cel din Constanța, de la Topraisar, o crimă comisă cu foarte multă violență.

Din păcate, asistăm la o evoluție ascendentă a numărului de cazuri în ceea ce privește violența împotriva femeilor, fie că analizăm petițiile de la CNCD, cazurile de violență domestică sau, și mai grav, femicidul.

Concluzia îngrijorătoare și tristă, în același timp, este că o femeie este omorâtă săptămânal în România pentru simplu fapt că este femeie”, a mai spus Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

