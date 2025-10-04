Prima pagină » Sănătate » Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:”Este o lipsă totală de responsabilitate”

Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:”Este o lipsă totală de responsabilitate”

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 13:30, Sănătate
Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, acolo unde şapte copii au murit, susţinând că „realitatea din teren arată contrariul” a ceea ce susține președintele PNL Iași.

„Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ministrul susține că, în timpul vizitei sale la spitalul Sf. Maria, nu a văzut nicio chiuvetă în saloanele de terapie intensivă.

„Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă şi gravă: s-a semnat recepţia unor lucrări diferit faţă de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situaţie extrem de gravă, care nu mai ţine doar de administraţie defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieţii pacienţilor”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a punctat și faptul că refuză să accepte ca pacienţii şi medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice.

„Ne mai jucăm mult de-a politica pe viaţa oamenilor?”, întreabă ministrul Sănătății.

Costel Alexe, șeful CJ Iași, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi chiuvete, acesta menționând că saloanele au grupuri sanitare cu chiuvetă, iar la intrarea în salon sunt dispozitive cu dezinfectanți

