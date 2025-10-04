Prima pagină » EXCLUSIV » Sezonul de GRIPĂ a început mai devreme. Medic infecționist: „Am avut un mic val de COVID-19”

Sezonul de GRIPĂ a început mai devreme. Medic infecționist: „Am avut un mic val de COVID-19"

Oana Zvobodă
04 oct. 2025
Sezonul de gripă a început mai devreme decât în anii anteriori, iar medicii infecționiști trag un semnal de alarmă. Primele cazuri confirmate au apărut încă de la începutul lunii septembrie, înainte ca temperaturile să scadă brusc. Specialiștii avertizează că lipsa vaccinării va duce la o creștere alarmantă a cazurilor în sezonul rece. În același timp, virusul gripal se intersectează acum și cu SARS-CoV-2 și alte viroze respiratorii.

„Este un prim semnal de alarmă”

Medicul infecționist Adrian Marinescu a declarat, pentru Gândul, că sezonul de gripă a început încă din luna septembrie, acesta fiind un prim semnal de alarmă.

„Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în alți ani, ne așteptăm în felul următor, ca undeva în jumătatea lui octombrie să fie practic cazurile izolate, să crească în intensitate destul de mult în noiembrie, dar cele mai multe cazuri, dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, au fost undeva în decembrie și mai ales ianuarie.

Ce vedem în acest moment este că totuși sezonul a început mai repede. Noi am văzut că aceste cazuri izolate au existat încă de la început de septembrie, adică mai repede decât în alți ani. Ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte înseamnă că ar trebui să ne gândim la prevenție mai repede.

Legat de vaccinare, recomandarea ar fi ca de acum să se facă vaccinarea cumva decalat cu o săptămână sau două față de cum discutam în mod normal când spuneam către finalul lunii octombrie.

Procesul de vaccinare pentru populație este un proces de durată. Și dacă vrem să avem un sezon care să fie totuși mai liniștit și e greu să spui dinainte cum va fi… Ce poți însă să faci este să accelerezi la nivel de prevenție, adică ar trebui să avem o acoperire cât se poate de bună din punct de vedere – acoperire vaccinală, mai ales pentru persoanele care se află la risc, adică cei care au peste 65 de ani, boli cronice, cei care sunt supraponderali, nu mai vorbesc de obezitate, copiii care au de asemenea boli cronice. Deci, aici e un prim aspect legat de faptul că avem mai repede gripă decât ne-au așteptat. Este un prim semnal de alarmă„, a declarat Adrian Marinescu.

„Am avut un mic val de COVID-19”

Medicul infecționist a precizat că și infecția SARS-CoV-2 a fost activă în ultimele luni.

„De asemenea, din păcate, infecția SARS-CoV-2 a fost destul de activă și a fost destul de activă în ultimele luni. Știm bine că virusul SARS-CoV-2 nu este sezonier, n-are nicio legătură cu temperatura de afară și am avut, în mod clar, destul de multe cazuri în cursul verii. Practic, am avut un mic val de COVID-19. Acum se intersectează mai multe virusuri: cele gripale, SARS-CoV-2, plus alte viroze care vor veni cu atât mai mult cu cât sezonul rece se apropie. Temperaturile sunt mult mai scăzute și asta înseamnă că vom avea multe infecții virale și că va trebui să avem un diagnostic diferențial în raport cu ele„, a explicat mediul.

„Nu stăm deloc bine la vaccinare”

Adrian Marinescu spune că, deși în perioada pandemiei de COVID-19, mulți români s-au vaccinat, în prezent, România nu stă deloc bine la capitolul vaccinare.

„E complicat pentru că legat de principiul vaccinării, că vorbim de principiu aici, nu doar împotriva infecției cu SARS-CoV-2, dimpotrivă, ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, cu politizarea și cu celelalte lucruri, plus acel curent antivaccinist, toate acestea nu au ajutat și ne trezim sau ne găsim în situația în care populația României nu este protejată prin vaccinare și mă refer la o vaccinare generală pentru ceea ce e necesar, inclusiv sezonul de gripă. Stăm foarte slab la acest capitol și, din acest motiv, nici nu avem liniște în timpul iernii. Avem multe cazuri, avem complicații, avem și decese și așa mai departe. Deci nu stăm deloc bine la vaccinare„, a declarat medicul infecționist.

