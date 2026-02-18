O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Nica, 45 de ani, dezvăluie situația în care se află:
„În mai 2025 am fost diagnosticat cu glioblastom grad IV – una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral.
Speranța medie de viață pentru acest diagnostic este de 12–18 luni.
Am trecut prin intervenție chirurgicală, radioterapie și chimioterapie. Din păcate, în ciuda tratamentelor standard, boala a recidivat.
Investigațiile RMN recente au confirmat progresia tumorală, iar în perioada următoare voi pleca la Houston, SUA, unde sunt programat pentru o nouă intervenție – craniotomie cu implant GammaTile, o tehnologie avansată de radioterapie locală aplicată direct în zona tumorală.
Acest tratament nu este decontat în România, iar costurile totale estimate depășesc 250.000 USD.
Mă adresez vouă cu speranță și încredere.
Dacă puteți contribui financiar, distribui această postare sau mă puteți conecta cu persoane sau organizații care ar putea ajuta, ar însemna enorm pentru mine și familia mea. Orice ajutor, indiferent de valoare, contează enorm.
Vă multumesc! Alexandru Nica”.
RON (Lei)
Titular cont: ALEXANDRU NICA
IBAN: RO69RZBR0000060006525505
Bank: Raiffeisen Bank
SWIFT: RZBRROBU
RON (Lei)
Beneficiar Alexandru Dan Nica
IBAN: RO16 REVO 0000 1473 6332 1353
BIC / SWIFT code REVOROBB
Dolari (USD)
Titular cont: ALEXANDRU NICA
IBAN: RO97RZBR0000060023397860
Bank: Raiffeisen Bank
SWIFT: RZBRROBU
EURO
Titular cont: ALEXANDRU NICA
IBAN: RO80RZBR0000060023397875
Bank: Raiffeisen Bank
SWIFT: RZBRROB