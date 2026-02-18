Prima pagină » Actualitate » Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor

Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor

18 feb. 2026, 08:09, Actualitate
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului

Un desert nelipsit de la aniversări, mese festive sau din vitrinele cofetăriilor este considerat prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului. Avertismentul îi aparține reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care arată de ce aceste dulciuri pot avea efecte directe asupra funcționării sistemului nervos.

Așadar, nu mai vorbim doar de o provocare pentru siluetă, riscurile fiind mult mai ridicate decât atât.

Ce prăjitură „topește” neuronii

Amandina, alături de alte prăjituri intens însiropate și bogate în creme, „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea.

Medicul Vlad Ciurea atrage atenția că asocierea dintre zahărul rafinat, grăsimile vegetale hidrogenate și aditivii alimentari creează un „cocktail” care afectează microcirculația cerebrală. În felul acesta, se accelerează procesele de îmbătrânire la nivel neuronal.

Iar dacă astfel de prăjituri sunt consumate frecvent, atunci impactul va fi unul „devastator” pentru creier.

Conform explicațiilor oferite de prof. dr. Ciurea, excesul de zahăr determină reacții inflamatorii în creier, iar grăsimile de slabă calitate pot perturba metabolismul neuronal. Pe termen lung, rezultatul va fi o accelerare a îmbătrânirii biologice la nivel celular.

Profesorul Ciurea subliniază că neuronii funcționează optim cu surse stabile de energie, iar fluctuațiile bruște de glicemie epuizează celulele nervoase. Așadar, combinația de zahăr rafinat, grăsimi hidrogenate și aditivi poate provoca inflamație cerebrală, afectarea atenției și a memoriei („ceață mentală”) și accelerarea îmbătrânirii.

„Creierul nostru nu a fost programat să proceseze astfel de bombe chimice. Când mâncăm o prăjitură plină de zahăr și creme sintetice, agresăm direct celula nervoasă. Neuronii au nevoie de energie curată, nu de acest «bici» care îi epuizează și îi îmbătrânește prematur”, explică dr. Vlad Ciurea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”

Vlad Ciurea, despre cum putem descoperi declinul cognitiv cât mai din timp. La ce greșeală frecventă trebuie să fim atenți

Cele 3 obiceiuri care îți distrug mintea. Recomandările unui neurolog de top pentru un creier SĂNĂTOS

Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii

Medicul Vlad Ciurea ne spune care este BĂUTURA care scoate toată „mizeria” din organism. Sunt de ajuns 2 pahare

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe