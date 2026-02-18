Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor

Un desert nelipsit de la aniversări, mese festive sau din vitrinele cofetăriilor este considerat prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului. Avertismentul îi aparține reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care arată de ce aceste dulciuri pot avea efecte directe asupra funcționării sistemului nervos.

Așadar, nu mai vorbim doar de o provocare pentru siluetă, riscurile fiind mult mai ridicate decât atât.

Ce prăjitură „topește” neuronii

Amandina, alături de alte prăjituri intens însiropate și bogate în creme, „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea.

Medicul Vlad Ciurea atrage atenția că asocierea dintre zahărul rafinat, grăsimile vegetale hidrogenate și aditivii alimentari creează un „cocktail” care afectează microcirculația cerebrală. În felul acesta, se accelerează procesele de îmbătrânire la nivel neuronal.

Iar dacă astfel de prăjituri sunt consumate frecvent, atunci impactul va fi unul „devastator” pentru creier.

Conform explicațiilor oferite de prof. dr. Ciurea, excesul de zahăr determină reacții inflamatorii în creier, iar grăsimile de slabă calitate pot perturba metabolismul neuronal. Pe termen lung, rezultatul va fi o accelerare a îmbătrânirii biologice la nivel celular.

Profesorul Ciurea subliniază că neuronii funcționează optim cu surse stabile de energie, iar fluctuațiile bruște de glicemie epuizează celulele nervoase. Așadar, combinația de zahăr rafinat, grăsimi hidrogenate și aditivi poate provoca inflamație cerebrală, afectarea atenției și a memoriei („ceață mentală”) și accelerarea îmbătrânirii.

„Creierul nostru nu a fost programat să proceseze astfel de bombe chimice. Când mâncăm o prăjitură plină de zahăr și creme sintetice, agresăm direct celula nervoasă. Neuronii au nevoie de energie curată, nu de acest «bici» care îi epuizează și îi îmbătrânește prematur”, explică dr. Vlad Ciurea.

