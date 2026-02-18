Prima pagină » Actualitate » Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent

Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent

18 feb. 2026, 09:50, Actualitate

Jurnalistul Mihai Gâdea, alături de echipa sa au fost blocați ore bune în aeroportul Otopeni din cauza ninsorilor abundente. Ei trebuiau să plece spre Washington pentru a fi prezenți la Consiliul Pentru Pace la care președintele Nicușor Dan va participa și va reprezenta România în calitate de observator.

Mihai Gâdea și echipa sa, blocați pe Aeroportul Otopeni

„Încercăm să plecăm cu echipa noastră la Washington, acolo unde președintele Nicușor Dan este așteptat de președintele Trump. Însă situația este cea pe care o puteți vedea în momentul de față: ninge necontenit.

Până la ora 8:30 nu va decola niciun avion, iar începând cu acea oră, toate cursele care au fost amânate începând cu 4:30 – 05:00, vor începe să zboare rând pe rând. Asta înseamnă că, în momentul de față, nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”, spune Mihai Gâdea, potrivit Antena 3 CNN.

De la primele ore ale dimineții, aeroportul a fost destul de plin, însă multe persoane au rămas acolo pentru că zborurile lor au fost anulate.

Jurnaliștii se tem că ar putea pierde legătura din Paris sau alte capitale, pentru zborul spre Washington

„Temerea tuturor jurnaliștilor care vor să ajungă la Washington pentru a acoperi acest eveniment este că ar putea pierde legătura din Paris sau din alte capitale, acolo unde sunt aceste legături”, mai explică Mihai Gâdea.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

SPORT COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
11:08
COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
SPORT Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”
10:33
Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”
ULTIMA ORĂ Tragedie în Capitală: Un taximetrist a fost găsit mort în autoturismul său
10:30
Tragedie în Capitală: Un taximetrist a fost găsit mort în autoturismul său
BANI Consiliul Superior al Magistraturii, buget record pentru anul 2026: cu 50% mai mare decât anul trecut! Pe ce se duc 75% din bani
09:20
Consiliul Superior al Magistraturii, buget record pentru anul 2026: cu 50% mai mare decât anul trecut! Pe ce se duc 75% din bani
FLASH NEWS Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
09:17
Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
FLASH NEWS În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge”
09:13
În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge”
Mediafax
Prognoza meteo ANM: Viscol puternic, ninsori abundente și strat de zăpadă de peste 50 cm în mai multe zone
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal are mai multe oase decât o balenă albastră?
COMUNICAT ROMPREST acuză Primăria Sectorului 1 că menține în mod voit subfinanțarea serviciilor de salubritate și că a reținut nelegal plățile restante datorate
11:08
ROMPREST acuză Primăria Sectorului 1 că menține în mod voit subfinanțarea serviciilor de salubritate și că a reținut nelegal plățile restante datorate
RĂZBOI Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
10:42
Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
VIDEO Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
10:20
Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
Gândul de Vreme Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:13
Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
10:06
Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”
10:00
Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”

Cele mai noi

Trimite acest link pe