Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent

Jurnalistul Mihai Gâdea, alături de echipa sa au fost blocați ore bune în aeroportul Otopeni din cauza ninsorilor abundente. Ei trebuiau să plece spre Washington pentru a fi prezenți la Consiliul Pentru Pace la care președintele Nicușor Dan va participa și va reprezenta România în calitate de observator.

Mihai Gâdea și echipa sa, blocați pe Aeroportul Otopeni

„Încercăm să plecăm cu echipa noastră la Washington, acolo unde președintele Nicușor Dan este așteptat de președintele Trump. Însă situația este cea pe care o puteți vedea în momentul de față: ninge necontenit.

Până la ora 8:30 nu va decola niciun avion, iar începând cu acea oră, toate cursele care au fost amânate începând cu 4:30 – 05:00, vor începe să zboare rând pe rând. Asta înseamnă că, în momentul de față, nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”, spune Mihai Gâdea, potrivit Antena 3 CNN.

De la primele ore ale dimineții, aeroportul a fost destul de plin, însă multe persoane au rămas acolo pentru că zborurile lor au fost anulate.

Jurnaliștii se tem că ar putea pierde legătura din Paris sau alte capitale, pentru zborul spre Washington

„Temerea tuturor jurnaliștilor care vor să ajungă la Washington pentru a acoperi acest eveniment este că ar putea pierde legătura din Paris sau din alte capitale, acolo unde sunt aceste legături”, mai explică Mihai Gâdea.

