(P) Care sunt cele mai avansate operații refractive și cum sunt ele efectuate la Clinicile Dr. Holhoș

În ultimii 20 de ani, chirurgia oftalmologică a înregistrat avansuri majore în tratarea viciilor de refracție – cele mai comune probleme de vedere, precum miopia, hipermetropia și astigmatismul, care afectează sute de milioane de oameni din întreaga lume.

Astăzi, în România se fac în mod curent unele dintre cele mai avansate operații din lume din sfera oftalmologiei. Românii au acces la intervenții chirurgicale de ultimă generație, la fel ca pacienții din Vestul Europei și America de Nord, în clinici de specialitate dotate cu expertiză și echipamente de top.

Un astfel de exemplu sunt Clinicile Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de clinici de oftalmologie din România. În rețeaua Dr. Holhoș s-a realizat în premieră în Transilvania operația SMILE Pro, în prezent cea mai avansată intervenție chirurgicală pentru corecția miopiei, a astigmatismului miopic și – o noutate – a hipermetropiei. În prezent, Clinicile Dr. Holhoș sunt singura rețea de profil care dispune de trei unități unde se poate realiza această intervenție, la Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

„Cele mai avansate operații pentru corecția dioptriilor pe care le facem în clinicile noastre sunt FemtoLASIK și SMILE Pro”, spune dr. Teodor Holhoș, fondatorul rețelei de clinici care îi poartă numele și unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din România, cu peste 30.000 de intervenții realizate până în prezent.

Atât FemtoLASIK, cât și SMILE Pro sunt proceduri laser care corectează viciile de refracție (miopie, hipermetropie, astigmatism) cu ajutorul unui fascicul laser. Laserul este folosit în mod similar unui bisturiu, pentru a remodela foarte precis curbura corneei, modificând astfel puterea de refracție (numită dioptrie) a ochiului.

„Majoritatea operațiilor care se fac în prezent în oftalmologie se realizează pe platforme chirurgicale foarte performante, care integrează pat pentru pacient, braț robotic cu femtolaser, microscop operator integrat, software specializat de asistență pentru chirurg etc.”, spune dr. Teodor Holhoș. „Acești roboți chirurgicali au capacitatea de a realiza operații foarte delicate, cu un grad extraordinar de precizie.”

Introducerea laserilor în chirurgia oftalmologică a transformat această discplină medicală. „Gândiți-vă că înainte de apariția acestor platforme chirurgicale operațiile se făceau cu bisturiul. Făceam suturi în cornee, pentru pacient recuperarea era lungă și dureroasă, cu un protocol foarte strict de igienă și tratament local post-operatoriu. Acum, laserul face niște incizii extraordinar de precise, pentru care nu mai este nevoie de suturi, pentru că se vindecă de la sine. Operația durează doar câteva minute, nu este dureroasă, pacientul își recapătă vederea de a doua zi, iar recuperarea durează câteva zile.”

SMILE Pro, cea mai avansată operație din lume

În principiu, pentru fiecare pacient există o operație potrivită. FemtoLASIK este o procedură mai veche, însă larg utilizată în prezent. Operația constă în decuparea, cu ajutorul unui femtolaser, a unui lambou (un „căpăcel”) din cornee, cu diametrul de 8-9 mm. Incizia nu este complet circulară, lamboul nefiind complet secționat.

În faza a doua a operației, chirurgul ridică și dă la o parte lamboul, apoi un al doilea laser (un laser excimer), este focalizat pe stratul interior al corneei. „Laserul excimer modelează acest strat interior al corneei (stroma anterioară), realizând curbura pe care o dorim, la fel ca șlefuirea unei lentile – doar că în acest caz laserul vaporizează țesutul stromal”, explică dr. Teodor Holhoș.

Dezavantajul FemtoLASIK, spune medicul, este riscul de desprindere a lamboului în urma unor șocuri mecanice, de exemplu în cazul pacienților care practică sporturi de contact ca boxul sau artele marțiale.

„Pentru pacienții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în situația în care au de ales între FemtoLASIK și SMILE Pro, atunci noi recomandăm de fiecare dată SMILE Pro”, spune dr,. Teodor Holhoș. „Dacă pacientul nu are contraindicații pentru SMILE Pro, de exemplu o cornee prea subțire, atunci această intervenție este cea mai bună alegere. Are doar avantaje: este minim invazivă, cu rezultate excelente și o perioadă de recuperare foarte rapidă.”

Cu SMILE Pro se pot opera și cazuri foarte dificile

SMILE Pro este a treia generație a procedurii SMILE. Este o tehnică minim invazivă, care utilizează doar femtolaserul pentru a crea un disc (o lenticulă) în stratul intermediar al corneei (stroma), care este apoi extras printr-o incizie de 2-4 mm.

Durata efectivă a intervenției, adică excizia lenticulei, este de doar 7 secunde. Cu totul, întreaga procedură, inclusiv pregătirea pre-operatorie, durează doar câteva minute.

„SMILE Pro este cea mai avansată intervenție care se face în acest moment în lume”, spune dr. Holhoș. „Gândiți-vă că focalizăm laserul în interiorul corneei și decupăm lenticula acolo, înăuntru, fără măcar să atingem corneea. Nu există nicio altă operație în care să se poată așa ceva.”

În cursul operației se face o singură incizie în cornee, de sub 4 mm, pentru a extrage lenticula. Această etapă, de disecție, adică de desprindere, urmată de extracție, depinde de abilitatea manuală a chirurgului. „Este nevoie de multă experiență și îndemânare pentru a evita riscul de ruptură parțială a lenticulei sau de reziduuri de țesut stromal în cornee. Aici niciun fel de robot sau laser nu ajută. Contează doar experiența și abilitatea medicului.”

SMILE Pro se realizează pe cea mai avansată platformă chirurgicală din lume, ZEISS VisuMax 800, dotată cu sisteme de eye-tracking (urmărirea automată a mișcărilor ochiului), ghidaj robotic asistat de computer pentru centrarea capului laser la pupilă și software de asistență pentru chirurg. SMILE Pro aduce avantaje precum rezultate superioare pe termen lung, o durată extrem de scurtă a intervenției, stabilitate biomecanică superioară a corneei, risc scăzut de efecte secundare precum ochi uscat, vindecare rapidă, inflamație și disconfort minime.

„Toate aceste sisteme digitale și robotice ne ajută să operăm cazuri care altfel nu ar putea fi tratate, de exemplu pacienți cu nistagmus, care nu își pot controla în mod conștient mișcările ochiului”, spune dr. Teodor Holhoș.

Ce este un „femtolaser” și ce e un laser „excimer”?

Aceștia sunt laseri de înaltă frecvență și mică putere, utilizați în medicină. Diferențele dintre aceștia țin de construcție și, mai ales, de lungimea lor de undă și de efectul pe care îl au asupra țesutului celular.

Laserul excimer funcționează ca un fel de „freză fotonică”: fotonii rup legăturile moleculare, ducând la evaporarea controlată a țesutului (efect de fotoablație). Practic, laserul excimer „sculptează” prin fotoablație țesutul corneean, cu o precizie de circa 1 micron (o miime de milimetru).

Pe de altă parte, femtolaserul este un laser folosit pentru realizarea de incizii. În punctul focal, energia fasciculului vaporizează plasma celulară, provocând apariția unor bule de cavitație și determinând astfel separarea lamelară a țesutului (efect de fotodisrupție).

Prin analogie, dacă laserul excimer este o „freză”, femtolaserul este un „bisturiu”.