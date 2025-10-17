Mulți medici nutriționiști recomandă cafeaua și ceaiul pentru beneficii aduse sănătății umane. De exemplu, renumitul medic Vlad Curea a vorbit la podcastul lui Adrian Artene despre beneficiile ceaiului verde și a cafelei asupra creierului.

Mihaela Bilic susține că dacă cafeaua este consumată cu moderație (adică până la trei cești pe zi), poate ajuta la menținerea unei tensiuni arteriale normale, în special vara, când aceasta scade din cauza căldurii și transpirației. Alți medici recomandă ceaiul pentru a reduce colesterolul.

Cafeaua și ceaiul pot să dăuneze dacă nu sunt consumate corect

Însă, potrivit altor studii, cafeaua și ceaiul pot să dăuneze sănătății pe termen îndelungat. Specialiștii avertizează că cele două băuturi apreciate pentru gustul lor și efectul energizant ascund riscuri majore dacă oamenii le consumă în mod incorect. Este vorba despre pliculețele de ceai și paharele de cafea care pot elibera microplastice periculoase în organism, afectând digestia, sistemul nervos și echilibrul hormonal al consumatorilor, potrivit Metro.

Efectele sunt devastatoare

Pe termen îndelungat, microplasticele pot duce la inflamații, cronice, stres oxidativ și dereglări endocrine semnificative. Potrivit cercetărilor, pliculețele de ceai confecționate din nylon, plastic sau PET pot elibera miliarde de particule microscopice în lichidele fierbinți, iar numai o singură infuzie poate conține între 80 și peste 1.000 de particule.

Microplasticele devin purtători pentru aditivi chimici, coloranți și metale grele, care pătrund ușor în organism în timpul consumului și care pot declanșa inflamații interne, stres oxidativ și dezechilibre majore în funcționarea organismului.

Care sunt soluțiile recomandate de specialiști

Specialiștii recomandă utilizarea paharelor din sticlă, ceramică sau inox pentru a prepara și consuma cafeaua și ceaiul. Ei recomandă consumarea ceaiurilor vrac și utilizarea infuzoarelor metalice pentru a evita contactul lichidelor fierbinți cu plasticul.

În cazul cafelei, se recomandă cafea măcinată și prepararea acesteia într-un aparat sau într-un ibric. A se consuma numai dintr-o ceașcă de porțelan, ceramică sau din sticlă.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Cele 7 ceaiuri care te ajută să slăbești în timp RECORD