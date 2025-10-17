Prima pagină » Sănătate » SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania

SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania

17 oct. 2025, 13:04, Sănătate
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că  victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI)

Din informațiilor Gândul, 2 pacienți sunt cu arsuri grave și intubati. Se așteaptă evaluarea lor si urmează să fie transferați în Belgia și Germania.

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

Până în acest moment, situația victimelor exploziei produse în cartierul Rahova este următoarea:

13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:
2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”;
• 6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București;
• 3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București;
• 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

„3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar de Urgență București”, mai precizează Rogobete.

Ministrul Sănătății: Am constituit o celulă de criză

„După evaluarea medicală completă, se va solicita transferul acestora către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică sunt pregătite pentru intervenții imediate.
La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență, coordonate de Ministerul Sănătății și DSU, sunt disponibile în prezent 30 de paturi ATI.

Am constituit o celulă de criză la Ministerul Sănătății, imediat după explozia gravă din cartierul Rahova. Suntem în alertă permanentă și în comunicare directă cu domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, și cu domnul Nicușor Dan, Președintele României, pentru coordonarea tuturor măsurilor medicale și de sprijin.

Funcționăm în condiții de Cod Alb de Urgență, pentru a asigura un răspuns medical rapid, eficient și coordonat.
Transmit condoleanțe familiilor care trec prin aceste momente cumplite și recunoștință echipelor medicale și de intervenție”, încheie ministrul.

Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. O femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața în explozie. Căutările continuă. Raed Arafat a lansat avertismentul ca nimeni, în afară de salvatori, să nu intre în „blocul groazei” din Rahova. (LIVE TEXT AICI)

Foto: Mediafax – Andreea Alexandru

