Taxa pe mâncare devine realitate în UE. Ce alimentele vor fi supraimpozitate, inclusiv în România

Mihai Tănase
17 nov. 2025, 09:07, Sănătate
Foto: Profimedia images

Uniunea Europeană va introduce o nouă taxă pe alimentele ultra-procesate, bogate în zahăr, grăsimi sau sare, care în fapt sunt chiar nocive pentru sănătatea noastră, dar care, din păcate constituie singura sursă de hrană pentru mulți dintre cei cu venituri mici. Cu alte cuvinte, noua măsură se traduce prin costuri mai mari la raft pentru toate statele membre, inclusiv pentru români.

Comisia Europeană a aprobat introducerea unei taxe unice la nivelul Uniunii Europene pentru alimentele ultra-procesate, în special cele cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi. Măsura, prezentată sub forma unei „microtaxe”, are ca obiectiv încurajarea unei alimentații mai sănătoase și reducerea consumului de produse nocive.

Practic, noua taxă va fi aplicată direct producătorilor, însă efectele vor ajunge inevitabil și la consumatori, care s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la anumite produse din rafturile magazinelor.

Comisia speră că producătorii vor fi stimulați să-și modifice rețetele, să reducă ingredientele dăunătoare și să scoată pe piață alimente mai puțin procesate pentru a evita sau diminua taxa, scrie BZI.ro.

Definiția alimentelor „ultra-procesate”, motiv de scandal

Industria alimentară critică deja măsura, avertizând asupra costurilor și a dificultăților de implementare. Una dintre cele mai controversate probleme este stabilirea criteriilor exacte pentru definirea produselor „ultra-procesate”. În plus, producătorii atrag atenția că introducerea taxei poate afecta competitivitatea, iar consumatorii riscă să plătească prețuri mai mari într-un context economic deja dificil.

Cert este însă că regula va fi aplicată uniform în toate statele UE, inclusiv România. Guvernele europene vor trebui să pregătească legislația aferentă, sistemele de monitorizare și, cel mai probabil, noi etichetări pentru produsele vizate.

În România, măsura vine pe fondul unei inflații persistente și al unei scăderi accentuate a nivelului de trai. Prețurile alimentelor de bază aproape s-au dublat față de anii 2021–2022, iar românii aleg cu tot mai mare grijă produsele din coșul zilnic.

Cartofii sunt alimentul cu cea mai mare creștere de preț din ultimii trei ani. La fel s-a întâmplat și cu ouăle, uleiul, carnea de pui, făina și zahărul. 2025 a adus un nou val de scumpiri, iar specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026.

De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mult pentru transport, combustibili, taxe și impozite, dar și pentru produsele alimentare. Măsurile de austeritate anunțate vor afecta puternic bugetul familiilor, iar taxa europeană pe alimente procesate va pune presiune suplimentară pe portofelele românilor.

Comisia Europeană justifică măsura prin nevoia de a combate obezitatea, bolile metabolice și impactul alimentației nesănătoase asupra sistemelor de sănătate.

