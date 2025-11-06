Prima pagină » Securitate » Americanii ne dau sisteme dotate cu AI care vânează drone. Cum va acționa MEROPS pe Flancul estic

Americanii ne dau sisteme dotate cu AI care vânează drone. Cum va acționa MEROPS pe Flancul estic

06 nov. 2025, 13:59, Securitate
Americanii ne dau sisteme dotate cu AI care vânează drone. Cum va acționa MEROPS pe Flancul estic

Un sistem american dotat cu inteligență artificială va identifica și doborî dronele care ajung în România și Polonia. Echipamentul este mic și ieftin în comparație cu costurile pe care le implică utilizarea de rachete și avioane militare.

Un sistem Multispectral Extended Range Optical Sight (MEROPS), construit de o firmă din Turcia și achiziționat de către americani, dotat cu inteligență artificială, va identifica și doborî dronele rusești care ajung în România și Polonia.

Super-sistemul american va identifica dronele instantaneu

Cele două țări implementează un nou sistem pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, anunță AP, citată de Mediafax.

  • Sistemul american Merops, care este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii, poate identifica dronele și se poate apropia de ele, folosind inteligența artificială pentru a naviga în cazul în care  comunicațiile prin satelit și electronice sunt bruiate.

Foto: Profimedia

Sistemul Merops va fi folosit și în Danemarca, au declarat oficiali NATO pentru AP, fiind parte a unei mișcări de consolidare a apărării pe Flancul estic al alianței militare. Scopul este descurajarea Rusiei prin consolidarea liniei de frontieră care începe în Norvegia, în nordul Europei, și se termină în Turcia.

Utilizarea noului sistem a fost necesară ca urmare a înmulțirii incidentelor cu drone suspecte , care au pătruns în diferite zone ale Europei. Potrivit experților militari, o bătălie prelungită cu drone sau un război la scară largă, cum este acum în Ucraina, are costuri exorbitante și ar epuiza stocurile limitate de rachete.

Eficiență maximă și cost redus

„Acest sistem ne oferă o detectare foarte precisă. Este capabil să vizeze dronele și să le doboare, la un cost redus… Este mult mai ieftin decât să zbori cu un F-35 în aer pentru a le doborî cu o rachetă”, a declarat colonelul Mark McLellan, adjunct al șefului de operațiuni al statului major la Comandamentul Aliat Terestru al NATO.

Dronele zboară jos și încet, atu care le face greu de identificat pe sistemele radar calibrate pentru localizarea rachetelor de mare viteză. Pot fi confundate ușor cu păsări sau avioane. Oficialii NATO susțin că sistemul Merops rezolvă și aceste inconveniente.

Merops „practic pilotează drone împotriva dronelor”, a spus McLellan, fie trăgând direct asupra dronei ostile, fie oferind informații către trupele de la sol. Viteza procedurilor le oferă comandanților mai mult timp pentru evaluarea corectă a amenințării și luarea de decizii.

Conform AP, oficialii apărării din Polonia și România au refuzat să comenteze pe marginea subiectului. Merops este prima fază a construirii a unei linii defensive pe Flancul de Est. Procesul ar putea dura între 2 și 5 ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul

Continuă „șahul etern”. Rusia lansează noul lansator multiplu de rachete SARMA de 300 mm, ca răspuns la rachetele americane HIMARS. Configurația și logistica apărării antiaeriene ucrainene, în pericol

Citește și

IT&C Pericolul ascuns din spatele Wi-Fi-ului gratuit. Cum îți pot fura HACKERII datele în câteva secunde
09:10, 04 Nov 2025
Pericolul ascuns din spatele Wi-Fi-ului gratuit. Cum îți pot fura HACKERII datele în câteva secunde
EXCLUSIV Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare
06:00, 20 Oct 2025
Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45, 16 Oct 2025
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25, 15 Oct 2025
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
ARMATĂ O dronă de dimensiunile unui rucsac, arma secretă a americanilor
16:17, 10 Oct 2025
O dronă de dimensiunile unui rucsac, arma secretă a americanilor
APĂRARE FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
16:29, 09 Oct 2025
FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum să-și dea seama care dinozauri erau masculi și care erau femele
EXCLUSIV Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările
15:09
Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările
ACTUALITATE Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse
15:07
Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse
HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII spun ceea ce simt
15:00
Horoscop 7 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII spun ceea ce simt
EXTERNE Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
14:54
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
FLASH NEWS Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare
14:52
Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare