Un sistem american dotat cu inteligență artificială va identifica și doborî dronele care ajung în România și Polonia. Echipamentul este mic și ieftin în comparație cu costurile pe care le implică utilizarea de rachete și avioane militare.

Un sistem Multispectral Extended Range Optical Sight (MEROPS), construit de o firmă din Turcia și achiziționat de către americani, dotat cu inteligență artificială, va identifica și doborî dronele rusești care ajung în România și Polonia.

Super-sistemul american va identifica dronele instantaneu

Cele două țări implementează un nou sistem pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, anunță AP, citată de Mediafax.

Sistemul american Merops, care este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii, poate identifica dronele și se poate apropia de ele, folosind inteligența artificială pentru a naviga în cazul în care comunicațiile prin satelit și electronice sunt bruiate.

Sistemul Merops va fi folosit și în Danemarca, au declarat oficiali NATO pentru AP, fiind parte a unei mișcări de consolidare a apărării pe Flancul estic al alianței militare. Scopul este descurajarea Rusiei prin consolidarea liniei de frontieră care începe în Norvegia, în nordul Europei, și se termină în Turcia.

Utilizarea noului sistem a fost necesară ca urmare a înmulțirii incidentelor cu drone suspecte , care au pătruns în diferite zone ale Europei. Potrivit experților militari, o bătălie prelungită cu drone sau un război la scară largă, cum este acum în Ucraina, are costuri exorbitante și ar epuiza stocurile limitate de rachete.

Eficiență maximă și cost redus

„Acest sistem ne oferă o detectare foarte precisă. Este capabil să vizeze dronele și să le doboare, la un cost redus… Este mult mai ieftin decât să zbori cu un F-35 în aer pentru a le doborî cu o rachetă”, a declarat colonelul Mark McLellan, adjunct al șefului de operațiuni al statului major la Comandamentul Aliat Terestru al NATO.

Dronele zboară jos și încet, atu care le face greu de identificat pe sistemele radar calibrate pentru localizarea rachetelor de mare viteză. Pot fi confundate ușor cu păsări sau avioane. Oficialii NATO susțin că sistemul Merops rezolvă și aceste inconveniente.

Merops „practic pilotează drone împotriva dronelor”, a spus McLellan, fie trăgând direct asupra dronei ostile, fie oferind informații către trupele de la sol. Viteza procedurilor le oferă comandanților mai mult timp pentru evaluarea corectă a amenințării și luarea de decizii.

Conform AP, oficialii apărării din Polonia și România au refuzat să comenteze pe marginea subiectului. Merops este prima fază a construirii a unei linii defensive pe Flancul de Est. Procesul ar putea dura între 2 și 5 ani.

