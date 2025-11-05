Rusia a acuzat, miercuri, NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică. Perimetrul situat între Lituania şi Polonia a fost dintotdeauna un spațiu geopolitic sensibil, iar în prezent alimentează tensiunile în contextul războiului din Ucraina.

Kremlinul acuză aliații NATO că exercițiile derulate la Marea Baltică că ar fi un scenariu de blocadă a enclavei Kaliningrad, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Rusia avertizează că opţiunile de dialog cu NATO se diminuează

„În timpul exerciţiilor Alianţei, se practică scenarii precum blocada Kaliningradului. Regiunea (baltică) este militarizată activ şi se umple cu forţe şi resurse ale coaliţiei”, a declarat ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Gruşko, într-un interviu acordat ziarului Izvestia.

Potrivit diplomatului rus, în aceste condiţii, opţiunile de dialog cu NATO se diminuează. Gruşko a dat asigurări că Rusia îşi va apăra interesele în regiune prin toate mijloacele legale şi de altă natură. Anterior, consilierul prezidenţial rus, Nikolai Patruşev, a acuzat ţările NATO că exersează capturarea Kaliningradului şi blocarea navigaţiei în Marea Baltică şi Marea Neagră.

Patruşev a mai avertizat că Moscova va oferi un răspuns „imediat şi ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii Kaliningrad, spațiu unde trăiesc aproape un milion de oameni.

Replica Rusiei după seria de incidente cu drone

Potrivit EFE, autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului către şi dinspre Kaliningrad, ca mijloc de combatere a intrării baloanelor care transportă ţigări de contrabandă din Belarus, a căror prezenţă a forţat suspendarea operaţiunilor pe aeroporturile ţării în mai multe rânduri. De reținut că Lituania a blocat parțial accesul la Kaliningrad la mijlocul anului 2022 – anul în care Rusia a invadat Ucraina – decizie care a provocat un răspuns imediat din partea Moscovei.

Acuzaţiile Rusiei împotriva NATO vin la doar câteva săptămâni după o serie de încălcări ale spațiilor aeriene ale statelor baltice și Poloniei, care au acuzat direct Moscova de aceste încălcări. În replică, autorităţile ruse au negat acuzaţiile, afirmând că, în anumite cazuri, zborurile au fost operaţiuni de rutină între regiuni ruseşti, inclusiv Kaliningrad, care se afla sub control sovietic – şi ulterior rus – din 1945.

