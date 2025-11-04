Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul

În timp ce la nivelul Uniunii Europene se discută despre lansarea unui sistem de protecție împotriva dronelor, Varșovia a decis să nu mai tragă de timp și să lanseze propriul sistem de apărare. Primele elemente vor deveni funcționale în doar trei luni, iar sistemul complet urmează să acopere toată țara în aproximativ 2 ani, anunță Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

„Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene «zidul dronelor»”, spune Cezary Tomczyk.

Într-un interviu pentru Bloomberg, Tomczyk a declarat că ministerul va anunța în această lună investiții în tehnologii pentru detectarea, bruierea și neutralizarea dronelor care încalcă spațiul aerian polonez, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană.

„Suntem de acord cu ideea de a consolida apărarea aeriană în întreaga Uniune Europeană și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe, dar acordăm prioritate proiectelor naționale”, a declarat Tomczyk pentru Bloomberg.

„Dacă există instrumente externe, le vom folosi la maximum”

„Zidul dronelor” al Uniunii Europene poate fi complementar cu sistemul polonez în viitor. „Dacă există instrumente externe, le vom folosi la maximum”.

Ministerul Apărării din Polonia intenționează să folosească fonduri din programul SAFE al Uniunii Europene pentru a finanța scutul anti-drone al țării. Având în vedere granițele sale cu Rusia, Belarus și Ucraina, Polonia a primit cea mai mare alocare de fonduri din programul SAFE, 43,7 miliarde de euro.

