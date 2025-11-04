Prima pagină » Știri externe » Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul

Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul

04 nov. 2025, 14:09, Știri externe
Polonia își face propriul său „ZID anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul

În timp ce la nivelul Uniunii Europene se discută despre lansarea unui sistem de protecție împotriva dronelor, Varșovia a decis să nu mai tragă de timp și să lanseze propriul sistem de apărare. Primele elemente vor deveni funcționale în doar trei luni, iar sistemul complet urmează să acopere toată țara în aproximativ 2 ani, anunță Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

„Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene «zidul dronelor»”, spune Cezary Tomczyk.

Într-un interviu pentru Bloomberg, Tomczyk a declarat că ministerul va anunța în această lună investiții în tehnologii pentru detectarea, bruierea și neutralizarea dronelor care încalcă spațiul aerian polonez, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană.

„Suntem de acord cu ideea de a consolida apărarea aeriană în întreaga Uniune Europeană și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe, dar acordăm prioritate proiectelor naționale”, a declarat Tomczyk pentru Bloomberg.

„Dacă există instrumente externe, le vom folosi la maximum”

„Zidul dronelor” al Uniunii Europene poate fi complementar cu sistemul polonez în viitor. „Dacă există instrumente externe, le vom folosi la maximum”.

Ministerul Apărării din Polonia intenționează să folosească fonduri din programul SAFE al Uniunii Europene pentru a finanța scutul anti-drone al țării. Având în vedere granițele sale cu Rusia, Belarus și Ucraina, Polonia a primit cea mai mare alocare de fonduri din programul SAFE, 43,7 miliarde de euro.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish

Până și UE confirmă: Ucraina are un regres în lupta cu corupția. Cât mai durează până Zelenski aduce Ucraina în Uniunea Europeană

Citește și

EXTERNE Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor
14:44
Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor
EXTERNE Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul
14:00
Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul
EXTERNE Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani
13:35
Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani
EXTERNE Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
13:25
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
EXTERNE Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
13:01
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
EXTERNE Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat
12:41
Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Un sanctuar grecesc antic a fost descoperit într-o cunoscută peșteră italiană