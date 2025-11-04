Rusia lui Vladimir Putin a mutat rachetele multifuncționale Sarma de 300 mm de la prototip la achiziții. Au fost comandate două divizii (12 lansatoare, 12 TLV) pe camioane KamAZ-63501 și s-au achiziționat rachete ghidate de 300 mm pentru a lansa focuri de precizie mai ușoare și mai mobile, alături de Tornado-S.

Datele contractuale , potrivit Army Recognition , arată un preț unitar de aproximativ 155 de milioane de ruble per lansator și 64 de milioane per vehicul de re înc ărcare.

Sarma 300 mm MLRS este un lansator cu șase tuburi montat pe KamAZ , care lansează rachete ghidate la aproximativ 200 km pentru lovituri rapide, mobile și de precizie.

Sarma ar putea complica configurația și logistica apărării aeriene ucrainene

Propriu-zis, lansatorul multiplu de rachete Sarma este o încercare a Rusiei de a dezvolta, în masă, un lansator de precizie mai ușor, de a-l asocia cu o familie diversificată de rachete ghidate cu efecte de 300 mm și de a reconstrui credibilitatea focurilor de mare adâncime împotriva unui adversar echipat cu HIMARS.

Dacă muniția promisă cu rază lungă de acțiune se dovedește fiabilă, iar performanța de ghidare se apropie de clasa de 5 până la 15 metri menționată pentru rachetele ghidate Tornado-S, bateriile Sarma ar putea complica configurația și logistica apărării aeriene ucrainene în spatele operațiunilor.

Dacă precizia și producția răm ân în urm ă, Sarma va răm âne un purt ător rapid pentru rachetele vechi, mai degrabă dec ât camionul cu efecte de precizie pe care îl dore ște Moscova.

De ce are nevoie Rusia de Sarma este ușor de aflat. Țintirea fuzionată a HIMARS și a ISR-ului Ucrainei a forțat logistica, cartierele generale și nodurile de apărare aeriană rusești să fie dispersate mai ad ânc.

R ăspunsul Moscovei este de a împinge precizia în artileria divizionar ă cu rachete, astfel încât aceasta s ă poată ataca depozite, baterii SAM și centre de transbordare feroviară fără a aștepta aviația sau rachetele cu rază lungă de acțiune, care sunt foarte scumpe.

Un lansator mai ușor, care poate fi produs alături de Tornado-S și tolerează uzura, ajută Rusia să susțină focurile la mare distanță, în timp ce un lot de testare operațional de două divizii permite Statului Major General să valideze noi muniții și tactici în condiții de luptă.

„ Pachetul de armament , inima programului ”

Lansatorul multiplu de rachete Sarma reduce masa și volumul pentru a supraviețui pe un câmp de luptă saturat de drone și radare de contrabaterie.

Pachetul de lansator, se mai precizează în analiza publicată de Army Rcognition, este redus la șase tuburi de 300 mm, cuplat la un nou sistem automat de control și ghidare a focului și montat într-o cabină blindată.

Rușii au pus accentul pe o reducere a greutății de aproape 10 tone, comparativ cu Tornado-S, de aproximativ 33 de tone , o modificare care scurtează timpul de configurare și facilitează deplasarea după tragere.

Conceptul î și are originea în lansatorul u șor Smerch 9A52-4 Kama prezentat în 2009, acum reimaginat cu o protec ție mai bună și un lanț de foc complet digital.

Pachetul de armament este, însă, inima programului. Comenzile rusești legate de Sarma includ patru familii de rachete corectate sau ghidate din clasa de 300 mm – exploziv puternic 9M543, ghidat 9M543L, cluster 9M549 și cartușe mai noi, 9M557 și 9M558, ale căror specificații rămân nedivulgate.

Registrele de achiziții indică faptul că 9M543 și 9M549 costă aproximativ 20 de milioane de ruble pe rachetă, în timp ce achizițiile limitate de 9M557 și 9M558 urcă la aproximativ 32 și 45 de milioane de ruble, sugerând o ghidare suplimentară sau o complexitate a sistemului de căutare.

Reporterii ruși au lăudat o rază de acțiune de 200 km, care este aproape sigur dependentă de muniție și se referă probabil la acele rachete din seria târzie.

Rusia reduce decalajul față de rachetele occidentale

În ceea ce privește precizia, sursele deschise indică tranziția continuă a Rusiei de la rachetele vechi din familia 9M55, cu corecție grosieră a cursului, la rachete ghidate mai noi pentru linia Tornado-S.

„Analiza tehnică independentă a seriei 9M54, o rudă a seriei 9M544/9M549, a menționat o CEP raportată în clasa de 7 până la 15 metri, în timp ce Janes evaluează rachetele ghidate recente la o distanță de aproximativ 120 km cu o CEP de 5 până la 10 metri, indicând ghidare inerțială asistată de satelit, mai degrabă decât zbor balistic pur”, mai notează Army Recognition.

Acest nivel de precizie, dac ă este reprodus în rachetele 9M543L/557/558 ale Sarma, ar reduce semnificativ decalajul fa ță de rachetele de precizie occidentale.

Dup ă ce presa de stat a semnalat în 2023 un lansator MLRS de înalt ă precizie de 300 mm pe un șasiu KamAZ cu un nou FCS automatizat, primul Sarma a apărut la Uzinele Motovilikhinskiye în 2025 cu reducerea de greutate men ționată și pachetul cu șase tuburi, amintind de conceptul Kama light Smerch din 2009.

Analiza documentelor – realizată de Militarnyi – arată că Ministerul Apărării din Rusia a plasat comenzi, în 2024, pentru 12 lansatoare și 12 TLV-uri, la prețuri puțin peste Tornado-S.

Pentru Motovilikhinskie Zavody, care s-a luptat cu falimentul și restructurarea în ultimii ani, un lansator mai simplu, bazat pe KamAZ, cu un lanț de aprovizionare civil, oferă o cale realistă de creștere a producției.

