UE pregătește un „Schengen MILITAR” pentru a accelera mișcările trupelor și armelor în fața amenințării ruse

Uniunea Europeană plănuiește să creeze un așa-numit „Schengen militar”, un sistem menit să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul blocului comunitar, fără bariere birocratice. Măsura vine în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia și al incertitudinii privind sprijinul militar american.

Bruxelles-ul se pregătește să lanseze un plan ambițios pentru crearea unui „Schengen militar”, un sistem comun care va permite transportul rapid al trupelor, armelor și proviziilor militare în interiorul Uniunii Europene.

Inițiativa urmărește să reducă birocrația transfrontalieră și să sporească capacitatea de reacție a Europei în eventualitatea unui conflict cu Rusia, relatează Kyiv Post.

Comisia Europeană va prezenta oficial propunerea pe 19 noiembrie, sub denumirea de „mobilitate militară”, un concept care presupune modernizarea infrastructurii europene și armonizarea legislației pentru a permite mișcarea rapidă a forțelor armate.

Documentul include noi propuneri legislative și o actualizare a proiectelor existente privind transportul militar.

Oficialii de la Bruxelles descriu planul drept un „Schengen militar”, inspirat de principiul libertății de circulație din Spațiul Schengen, care permite cetățenilor europeni să călătorească fără controale la frontieră.

„Scopul este ca trupele, tancurile și echipamentele militare să se poată deplasa peste granițe la fel de ușor ca cetățenii europeni”, afirmă surse europene.

În prezent, multe poduri și tuneluri din Europa nu pot susține greutatea tancurilor moderne, iar formalitățile administrative pot întârzia deplasarea trupelor chiar și cu câteva zile.

„Deplasarea tancurilor din vest către flancul estic ar putea duce la blocarea acestora în tuneluri sau la așteptarea permiselor de tranzit”, a declarat Dariusz Joński, membru al Comisiei pentru Apărare a Parlamentului European.

Pentru remedierea acestor deficiențe, Comisia Europeană propune consolidarea infrastructurii strategice, inclusiv a podurilor și căilor ferate, digitalizarea logisticii vamale pentru transportul militar și crearea unui „cadru de urgență” pentru mișcările rapide de trupe.

De asemenea, UE urmărește și formarea unei „flote de solidaritate”, constând în trenuri și locomotive adaptate transportului militar, dar și noi măsuri de securitate cibernetică și fizică pentru protejarea coridoarelor de transport.

Generalul american Ben Hodges a creat conceptul de „Schengen militar”

Conceptul de „Schengen militar” a fost propus pentru prima dată în 2016 de generalul american Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa, care avertiza că NATO nu poate desfășura forțe în estul Europei la fel de rapid ca Rusia.

În ianuarie anul trecut, Germania, Olanda și Polonia au semnat un acord menit să reducă birocrația pentru deplasările militare de-a lungul coridorului strategic dintre Marea Nordului și flancul estic al NATO.

„Avem nevoie de un Schengen militar pentru o circulație rapidă și eficientă a trupelor. Acest lucru va face Europa mai puternică”, declara atunci Kajsa Ollongren, ministrul olandez al apărării.

Proiectul european vine pe fondul incertitudinii tot mai mari privind angajamentul Statelor Unite față de flancul estic al NATO.

Recent, Austin Dahmer, nominalizat pentru o poziție strategică la Pentagon, a declarat că „Rusia rămâne o amenințare la adresa securității Statelor Unite”, însă a recunoscut că Washingtonul are dificultăți în definirea unei politici coerente în Europa de Est.

„De fiecare dată când Washingtonul ezită, Moscova testează limitele”, a declarat un diplomat european pentru Kyiv Post.

În același timp, România, Polonia și statele baltice privesc cu îngrijorare semnalele contradictorii venite dinspre Administrația Trump.

