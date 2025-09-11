Prima pagină » Securitate » GERMANIA are nevoie de încă 100.000 de militari, estimează comandantul forțelor armate

11 sept. 2025, 21:26, Securitate
Armata germană trebuie să își sporească efectivele, în prezent de 62.000 de militari, cu încă 100.000 de militari activi, pentru a îndeplini noile obiective NATO.

Informația a venit de la comandantul Armatei germane, într-un document confidențial, consultat joi de reporterii Reuters.

„Este imperativ ca Armata să devină suficient de pregătită pentru război până în 2029 și să ofere capabilitățile pe care Germania le-a promis (NATO) până în 2035”, a scris șeful Armatei, Alfons Mais, într-o scrisoare datată 2 septembrie, adresată șefului Statului Major al Apărării, Carsten Breuer.

El a spus că atingerea acestor obiective este imposibilă cu nivelurile de personal aprobate în prezent, care includ și 37.000 de militari inactivi.

Mais a cerut o creștere de aproximativ 45.000 de militari activi până în 2029 – anul în care alianța condusă de SUA a declarat că se așteaptă ca Rusia să fie capabilă de un atac pe scară largă asupra aliaților occidentali.

Moscova a negat în mod constant orice intenție de a purta un război împotriva NATO sau a membrilor săi.

În plus, pentru a îndeplini obiectivele NATO convenite la un summit din iunie și pentru a avea rezerve pentru un război de uzură de tipul celui pe care Rusia îl poartă în Ucraina, Mais a estimat o nevoie de încă 45.000 de militari activi până în 2035.

De asemenea, a cerut aproximativ 10.000 de militari, suplimentar, pentru a consolida apărarea teritorială.

Ministerului Apărării din Berlin a refuzat să comenteze documentul

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Berlin a refuzat să comenteze documentul, invocând natura sa confidențială.

El a spus că NATO și-a ajustat obiectivele de capabilități ca răspuns la amenințările semnificativ sporite în urma invadării Ucrainei în 2022:

„Conform unei prime estimări aproximative, vor fi necesari un total de aproximativ 460.000 de persoane (din Germania), împărțiți în aproximativ 260.000 de militari activi și aproximativ 200.000 de rezerviști”.

În iunie, ministrul Apărării Boris Pistorius a anunțat că Germania va avea nevoie de până la 60.000 de membri activi suplimentari în toate ramurile forțelor armate pentru a îndeplini noile obiective NATO, aducând forța viitoare a forțelor armate germane, Bundeswehr, la aproximativ 260.000 de militari.

Cu toate acestea, obiectivul de 203.000 de militari stabilit în 2018 nu a fost atins încă și trupele regulat au un deficit de aproximativ 20.000 de militari, potrivit cifrelor Ministerului.

