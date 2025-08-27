Germania: Eforturi de REFORMARE a serviciului militar. Obiectivul: 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști

Guvernul german a adoptat miercuri un proiect de lege care urmărește să reformeze serviciul militar, în contextul în care Germania încearcă să-și consolideze apărarea națională.

Potrivit Ministerului german al Apărării, ministrul Boris Pistorius vrea să creeze un nou model de serviciu militar fără a fi nevoie să modifice Legea fundamentală.

Noul model de serviciu militar propus de Pistorius se bazează în mare parte pe serviciul voluntar și în prezent nu există planuri de reintroducere a serviciului obligatoriu, conform DW.

Proiectul de lege aprobat de Cabinet urmărește să consolideze capacitățile defensive, rezerviștii militari jucând un rol cheie.

Care sunt obiectivele ministrului german al Apărării

Planurile ministrului Pistorius prevăd un total de cel puțin 260.000 de militari până la începutul anilor 2030, conform noile ținte ale forțelor NATO, și un total de alți 200.000 de rezerviști operaționali.

În prezent, există puțin sub 183.000 de militari în Bundeswehr.

Dacă cifrele de mai sus nu sunt atinse, autoritățile ar putea opta pentru restabilirea recrutării, sub rezerva aprobării parlamentare, potrivit proiectului de lege.

Germania a desființat sistemul anterior de serviciu militar obligatoriu în 2011 și de atunci s-a confruntat cu greutăți în a-și atinge obiectivele privind numărul de militari.

În conformitate cu proiectul de lege, va exista un sondaj obligatoriu în rândul bărbaților, la împlinirea vârstei de 18 ani, cu privire la dorința de a efectua serviciul militar, conform FAZ.

„Pentru persoanele de alte genuri, răspunsul la întrebări este voluntar, deoarece ele nu sunt supuse recrutării”, a declarat Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării, 15.000 de persoane vor efectua serviciul militar voluntar în acest an.

Odată cu introducerea noului serviciu militar începând cu 2026, se așteaptă ca acest număr să crească „în medie cu 3.000 până la 5.000” pe an.

Guvernul german speră că unii dintre ei vor opta apoi pentru un serviciu mai lung în Bundeswehr.

În plus, serviciul militar va face mai mulți rezerviști disponibili în viitor, ceea ce este un obiectiv cheie al legii.

Creștere de 28% a numărului de recruți din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie

În ultimii ani, Ministerul Apărării a intensificat campaniile de publicitate, a organizat târguri de cariere și tabere de evenimente de grup și a deschis noi centre de vizitare a trupelor, în încercarea de a recruta mai mulți soldați.

Forțele armate au raportat o creștere de 28% a numărului de recruți din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie, la peste 13.700 de persoane, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în ceea ce Ministerul a numit cea mai abruptă creștere din ultimii ani.

Într-o conferință de presă după aprobarea propunerii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat:

„Din perspectiva de astăzi, sunt încrezător că vom atinge inițial cifrele de care avem nevoie”.

Merz a mai spus că Rusia este și va continua să fie cea mai mare amenințare la adresa securității Europei pentru mult timp de acum înainte.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial! Cum arată planul pentru cea mai puternică ARMATĂ a Europei și câți bani va înghiți