NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritorul polonez ca fiind un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters. Potrivit sursei, indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a 6 până la 10 drone ruse.

Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale alianței pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept „un act de agresiune”. Acest incident ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa, potrivit CNN.

Avioanele NATO, implicate pentru prima oară de la invazia Ucrainei

Astfel, între 6 și 10 drone au pătruns în spațiul aerian polonez. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, avioanele NATO au fost implicate în răspunsul la o potențială amenințare în spațiul aerian al unui aliat.