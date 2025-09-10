Prima pagină » Știri externe » Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice

Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice

10 sept. 2025, 11:26, Știri externe
Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice

NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritorul polonez ca fiind un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters. Potrivit sursei, indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a 6 până la 10 drone ruse.

Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez înseamnă o intruziune deliberată a dronelor rusești, a declarat sursa din cadrul NATO pentru agenția Reuters, citată de BBC.

Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale alianței pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept „un act de agresiune”. Acest incident ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa, potrivit CNN.

Avioanele NATO, implicate pentru prima oară de la invazia Ucrainei

Astfel, între 6 și 10 drone au pătruns în spațiul aerian polonez. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, avioanele NATO au fost implicate în răspunsul la o potențială amenințare în spațiul aerian al unui aliat.

În plus, sursa mai susține că sistemele de apărare aeriană Patriot ale NATO nu au fost implicate în respingerea atacului, deși au detectat dronele cu ajutorul radarelor. În orice caz, alianța nu consideră invazia dronelor în Polonia un atac, a mai subliniat sursa citată.„A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat”, a mai comentat sursa, adăugând că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor. Totuși, nu le-au atacat. Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene şi aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operaţiunea din cursul nopţii, potrivit sursei.

Verdictul americanilor

În altă ordine de idei, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, pentru CNN, că a fost informat despre rapoartele privind incursiunea dronelor rusești deasupra Poloniei.

„Da”, a răspuns demnitarul. chestionat de CNN dacă a participat la o ședință informativă, la ieșirea de la o cină cu președintele Donald Trump, derulată marți seară.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

ALERTĂ în spațiul aerian: România a ridicat avioane F-16 / Polonia a doborât drone rusești/ Rusia a intrat în spațiul NATO

Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”

Citește și

GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
POLITICĂ „Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
12:20
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
BREAKING NEWS 🚨 Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează sute de persoane
11:44
🚨 Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează sute de persoane
EXTERNE Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!
11:44
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!
EXTERNE Cazul care a înfuriat AMERICA. O tânără ucraineancă, refugiată în SUA, a fost victima unui atac MORTAL / Nimeni nu a făcut nimic!
11:44
Cazul care a înfuriat AMERICA. O tânără ucraineancă, refugiată în SUA, a fost victima unui atac MORTAL / Nimeni nu a făcut nimic!
EXTERNE „Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei
10:57
„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
Ce a putut să pățească Marilu Dobrescu cu o zi înainte să plece în Australia: „Credeam că îmi dau duhul. 7 zile mi-a luat să mă repun pe picioare”. Influencerița le-a povestit urmăritorilor întâmplarea tragi-comică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
LIVE UPDATE Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
12:32
Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
JUSTIȚIE Fostul șef al spionajului de la Chișinău, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
12:28
Fostul șef al spionajului de la Chișinău, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie