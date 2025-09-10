În plus, sursa mai susține că sistemele de apărare aeriană Patriot ale NATO nu au fost implicate în respingerea atacului, deși au detectat dronele cu ajutorul radarelor. În orice caz, alianța nu consideră invazia dronelor în Polonia un atac, a mai subliniat sursa citată.„A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat”, a mai comentat sursa, adăugând că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor. Totuși, nu le-au atacat. Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene şi aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operaţiunea din cursul nopţii, potrivit sursei.
Verdictul americanilor
În altă ordine de idei, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, pentru CNN, că a fost informat despre rapoartele privind incursiunea dronelor rusești deasupra Poloniei.
„Da”, a răspuns demnitarul. chestionat de CNN dacă a participat la o ședință informativă, la ieșirea de la o cină cu președintele Donald Trump, derulată marți seară.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
ALERTĂ în spațiul aerian: România a ridicat avioane F-16 / Polonia a doborât drone rusești/ Rusia a intrat în spațiul NATO
Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”