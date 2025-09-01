Prima pagină » Știri externe » Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA

Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA

01 sept. 2025, 19:57, Știri externe
Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a respins luni remarcile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la planurile de a trimite trupe europene în Ucraina.

Conform lui Pistorius, von der Leyen nu are mandatul de a discuta problema, notează Reuters.

Von der Leyen a declarat pentru reporterii de la Financial Times, într-un interviu publicat duminică, că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităților Statelor Unite.

Leyen a spus că ar fi vorba de zeci de mii de militari, conduși de europeni, susținuți de asistență din partea SUA, inclusiv sisteme de comandă și control și mijloace de informații și supraveghere.

Luni, Pistorius a spus că el crede că discutarea publică a unor astfel de subiecte înainte ca Kievul și Moscova să se așeze la masa negocierilor este „complet greșită”.

„Acestea sunt lucruri pe care nu le discuti înainte de a te așeza la masa negocierilor cu multe părți care au un cuvânt de spus în această chestiune”, le-a declarat ministrul Boris Pistorius jurnaliștilor.

Afirmațiile lui Pistorius au venit în timpul unei vizite la o fabrică de muniție din Troisdorf, un orășel de lângă Koln.

„În afară de faptul că Uniunea Europeană nu are nicio jurisdicție sau competență atunci când vine vorba de desfășurarea de trupe – indiferent pentru cine sau pentru ce – aș fi foarte precaut în a confirma sau comenta astfel de considerente în vreun fel”, a declarat ministrul.

Cu toate acestea, Pistorius a făcut aluzie la deliberările în curs despre „ce ar putea fi posibil, ce ar putea să nu fie posibil și în ce condiții și sub ce rezerve s-ar putea chiar concepe ceva”, conform DW.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un BRUIAJ rusesc în Bulgaria. Întâmpinată cu proteste la Plovdiv, președinta CE ajunge astăzi în România

Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”

Citește și

EXTERNE Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
21:41
Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
COMERȚ Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
20:35
Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
TRAGEDIE O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a murit în Germania după ce a fost împinsă sub tren de un bărbat. Poliția a oferit detalii despre agresor
19:41
O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a murit în Germania după ce a fost împinsă sub tren de un bărbat. Poliția a oferit detalii despre agresor
FOTO-VIDEO Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
18:57
Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
FOTO-VIDEO Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
18:46
Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
EXTERNE Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
18:09
Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers