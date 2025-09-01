Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a respins luni remarcile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la planurile de a trimite trupe europene în Ucraina.

Conform lui Pistorius, von der Leyen nu are mandatul de a discuta problema, notează Reuters.

Von der Leyen a declarat pentru reporterii de la Financial Times, într-un interviu publicat duminică, că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităților Statelor Unite.

Leyen a spus că ar fi vorba de zeci de mii de militari, conduși de europeni, susținuți de asistență din partea SUA, inclusiv sisteme de comandă și control și mijloace de informații și supraveghere.

Luni, Pistorius a spus că el crede că discutarea publică a unor astfel de subiecte înainte ca Kievul și Moscova să se așeze la masa negocierilor este „complet greșită”.

„Acestea sunt lucruri pe care nu le discuti înainte de a te așeza la masa negocierilor cu multe părți care au un cuvânt de spus în această chestiune”, le-a declarat ministrul Boris Pistorius jurnaliștilor.

Afirmațiile lui Pistorius au venit în timpul unei vizite la o fabrică de muniție din Troisdorf, un orășel de lângă Koln.

„În afară de faptul că Uniunea Europeană nu are nicio jurisdicție sau competență atunci când vine vorba de desfășurarea de trupe – indiferent pentru cine sau pentru ce – aș fi foarte precaut în a confirma sau comenta astfel de considerente în vreun fel”, a declarat ministrul.

Cu toate acestea, Pistorius a făcut aluzie la deliberările în curs despre „ce ar putea fi posibil, ce ar putea să nu fie posibil și în ce condiții și sub ce rezerve s-ar putea chiar concepe ceva”, conform DW.

