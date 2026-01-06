Un nou sondaj Avangarde, „Securitate Regională – percepții și așteptări”, arată o stare generală de neliniște în rândul românilor. Majoritatea respondenților cred că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar temele de securitate și politică externă provoacă tot mai multă îngrijorare.

Rezultatele sondajului

Dacă pacea dintre Rusia și Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de Statele Unite, aproape 70% dintre români cred că un astfel de acord nu ar trebui semnat. Opinia este la fel atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Mulți români par să creadă că o pace forțată nu ar aduce stabilitate reală în regiune.

În același timp, încrederea în NATO rămâne ridicată. Aproape trei sferturi dintre respondenți sunt convinși că România ar fi apărată de Alianță în cazul unui atac din partea Federației Ruse. Nivelul de încredere este mai mare în orașe decât la sat, dar diferențele nu sunt uriașe.

Ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu împarte populația aproape egal. Aproximativ jumătate dintre români susțin această variantă, iar cealaltă jumătate o resping. În mediul urban, opoziția este mai puternică, în timp ce în rural sprijinul este ceva mai mare.

În schimb, când vine vorba despre dotarea armatei, lucrurile sunt mai clare. Peste 70% dintre români consideră că România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și întări capacitatea de apărare. Teama de un conflict regional pare să fi schimbat percepția publică asupra cheltuielilor militare.

Sondajul arată și o nemulțumire clară față de relația României cu Statele Unite. Mai bine de jumătate dintre respondenți spun că nu sunt mulțumiți de nivelul actual al relațiilor bilaterale, iar doar o treime se declară mulțumiți.

În privința relațiilor economice cu Rusia, opinia publică este din nou împărțită. Aproape jumătate dintre români cred că România nu ar trebui să se apropie economic de Federația Rusă, în timp ce cealaltă jumătate vede această opțiune ca fiind acceptabilă. În mediul rural, reticența este mai mare decât în orașe.

