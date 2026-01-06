Prima pagină » Securitate » Sondaj Avangarde, despre securitatea regională: Jumătate dintre români vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Sondaj Avangarde, despre securitatea regională: Jumătate dintre români vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu

06 ian. 2026, 13:06, Securitate
Sondaj Avangarde, despre securitatea regională: Jumătate dintre români vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Un nou sondaj Avangarde, „Securitate Regională – percepții și așteptări”, arată o stare generală de neliniște în rândul românilor. Majoritatea respondenților cred că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar temele de securitate și politică externă provoacă tot mai multă îngrijorare.

Rezultatele sondajului

Dacă pacea dintre Rusia și Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de Statele Unite, aproape 70% dintre români cred că un astfel de acord nu ar trebui semnat. Opinia este la fel atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Mulți români par să creadă că o pace forțată nu ar aduce stabilitate reală în regiune.

În același timp, încrederea în NATO rămâne ridicată. Aproape trei sferturi dintre respondenți sunt convinși că România ar fi apărată de Alianță în cazul unui atac din partea Federației Ruse. Nivelul de încredere este mai mare în orașe decât la sat, dar diferențele nu sunt uriașe.

Ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu împarte populația aproape egal. Aproximativ jumătate dintre români susțin această variantă, iar cealaltă jumătate o resping. În mediul urban, opoziția este mai puternică, în timp ce în rural sprijinul este ceva mai mare.

În schimb, când vine vorba despre dotarea armatei, lucrurile sunt mai clare. Peste 70% dintre români consideră că România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și întări capacitatea de apărare. Teama de un conflict regional pare să fi schimbat percepția publică asupra cheltuielilor militare.

Sondajul arată și o nemulțumire clară față de relația României cu Statele Unite. Mai bine de jumătate dintre respondenți spun că nu sunt mulțumiți de nivelul actual al relațiilor bilaterale, iar doar o treime se declară mulțumiți.

În privința relațiilor economice cu Rusia, opinia publică este din nou împărțită. Aproape jumătate dintre români cred că România nu ar trebui să se apropie economic de Federația Rusă, în timp ce cealaltă jumătate vede această opțiune ca fiind acceptabilă. În mediul rural, reticența este mai mare decât în orașe.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților

72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan

Recomandarea video

Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Legătura dintre procrastinare și instinctul de supraviețuire

Cele mai noi

Trimite acest link pe