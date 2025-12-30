Prima pagină » Actualitate » 72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR

30 dec. 2025, 12:52, Actualitate
Majoritatea românilor consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită și contestă deciziile politice recente, arată sondajul IRES realizat în 2025. În plus, AUR înregistrează cel mai mare sprijin electoral, depășind partidele tradiționale.

În ce direcție se îndreaptă România? Ce cred oamenii după evenimentele din 2025

Conform sondajului, 72% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar 63% consideră că anul 2025 a fost „rău” sau „foarte rău”. În același timp, 73% sunt îngrijorați de situația economică, 58% de situația politică, iar 67% spun că nu au avut niciun succes personal sau profesional în acest an. În plus, 52% s-au confruntat cu situații de tristețe, iar 38% nu au avut niciun motiv de bucurie.

Anularea alegerilor, subiect de interes pentru români

Sondajul arată că 61% dintre români consideră că anularea alegerilor a fost o decizie greșită, iar 67% afirmă că autoritățile nu au oferit explicații suficiente pentru această măsură. Această percepție de lipsă de transparență adâncește nemulțumirea publicului față de deciziile politice recente.

Cum văd românii reformele inițiate de Ilie Bolojan în 2025

Referitor la reformele inițiate de Ilie Bolojan, percepția populației este negativă: 55% consideră că reforma cheltuielilor bugetare este ineficientă, 55% că reforma administrației centrale este ineficientă, 54% că reforma administrației locale este ineficientă, iar 53% cred că aceste reforme au efecte negative asupra nivelului de trai.

Datele sondajului arată un nivel ridicat de îngrijorare și pesimism în rândul românilor. 73% se tem de situația economică, iar 67% nu au avut niciun succes personal sau profesional în 2025. Pe plan politic, 58% sunt îngrijorați de evoluția țării, iar starea emoțională este afectată: 52% s-au confruntat cu tristețe, iar 38% nu au avut niciun motiv de bucurie.

În cine mai au încredere românii?

La capitolul încredere, pompierii, medicii și profesorii se află pe primele locuri, cu procente între 90% și 67%, în timp ce judecătorii și politicienii se află la coada clasamentului, cu 35% – 8%.

AUR înregistrează cel mai mare sprijin electoral

În ceea ce privește opțiunile electorale, sondajul arată că AUR conduce cu 36%, urmat de PSD cu 21%, PNL cu 18%, USR cu 11% și POT cu 3%. Rezultatele sugerează că electoratul caută alternative în afara partidelor tradiționale, ca răspuns la nemulțumirile legate de direcția țării și politicile guvernamentale.

Cele mai noi