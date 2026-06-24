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Anunț important despre cărțile electronice de identitate. Ce trebuie să știe cei care vor noul document

Anunț important despre cărțile electronice de identitate. Ce trebuie să știe cei care vor noul document
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Termenul până la care se mai pot face carți electronice de identitate a fost prelungit până la sfârșitul lui august 2026, anunță Ziarul de Iași.

Gratuitatea pentru cartea electronică de identitate nu se oprește încă.

Statul prelungește termenul până la 29 august 2026.

Cererea pentru noile documente crește accelerat. Iașul a depășit deja pragul de 40.000 de cărți electronice emise, iar sistemul funcționează cu programări exclusiv online.

Vestea bună pentru cei care doresc să migreze la buletinul electronic este că termenul de gratuitate se prelungește cu două luni.

Află pe Ziarul de Iași cât vor costa buletinele electronice, după expirarea perioadei de gratuitate

Foto: Mediafax

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