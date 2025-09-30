ASF a interzis definitiv o firmă de asigurări auto. Ce trebuie să știe sute de mii de români

O firmă de asigurări din Bulgaria, cunoscută că vindea cele mai ieftine polițe RCA din România, cu aproximativ 200.000 de clienți, dar și câteva mii de păgubiți a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsura intră în vigoare de la 1 octombrie.

Ce trebuie să știe clienții este faptul că asigurările lor sunt încă valabile pe toată perioada din contract, însă, păgubiții trebuie să se adreseze reprezentantului de daună al acestui asigurator de pe teritoriul României.

ASF a interzis o firmă de asigurări auto

După ce suspendase activitatea începând cu 1 iulie, pentru o perioadă de trei luni, ASF a interzis activitatea acestui asigurator pe teritoriul României

Potrivit Observator News, suspendarea a fost făcută pe baza unor întârzieri în plata daunelor care au fost foarte multe în ultimele luni, atât în România, cât și în străinătate. Compania înregistra prețuri foarte mici față de cele de pe piață. Spre exemplu, pentru 12 luni, la o mașină clasa bonus 8, asigurarea este în jur de 1.000 de lei, în timp ce la o altă companie, asigurarea este în jur de 1.700 de lei. Aproximativ 200.000 de români sunt asigurați la compania aceasta, un procent de 3% din piață. Prin această decizie, autorităţile vor să prevină un faliment cum a fost EuroIns, care la acel moment deţinea 60% din piaţă.

