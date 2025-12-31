Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum a avut loc tragedia

Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Un alt bărbat a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior.

O anvelopa a unui utilaj ar fi explodat, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. Suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au precizat poliţiştii.

Poliția face cercetări pentru a stabili cauzele care au dus la producerea acestui accident.

La locul incidentului se află echipaje de poliţie şi reprezentanţi al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

