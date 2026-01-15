Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare

Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii. Cuantumul indemnizației va fi majorat după ce va crește salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei pe lună la 4.325 de lei, iar indemnizația pentru însoțitor va crește de la 2.025 de lei la 2.162,5 lei.

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii, sau a altor boli și accidente care nu au legătură cu munca. Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, pe lângă pensie, la o indemnizație pentru însoțitor. Cuantumul acestei indemnizații reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei pe lună la 4.325 de lei, iar indemnizația pentru însoțitor va crește de la 2.025 de lei la 2.162,5 lei. Conform datelor CNPP, în România, 45.995 de persoane beneficiază de pensie de invaliditate gradul I. Legea mai prevede că pensionarii sunt supuși periodic revizuirii medicale pentru a stabili menținerea, modificarea sau încetarea dreptului la pensie de invaliditate. Neprezentarea la revizuire din motive imputabile pensionarului poate duce la suspendarea plății pensiei. Recomandarea autorului: Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează