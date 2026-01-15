Prima pagină » Social » Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare

Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare

15 ian. 2026, 16:28, Social
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare

Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii. Cuantumul indemnizației va fi majorat după ce va crește salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei pe lună la 4.325 de lei, iar indemnizația pentru însoțitor va crește de la 2.025 de lei la 2.162,5 lei.

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii, sau a altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, pe lângă pensie, la o indemnizație pentru însoțitor. Cuantumul acestei indemnizații reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata.

Conform datelor CNPP, în România, 45.995 de persoane beneficiază de pensie de invaliditate gradul I.

Legea mai prevede că pensionarii sunt supuși periodic revizuirii medicale pentru a stabili menținerea, modificarea sau încetarea dreptului la pensie de invaliditate. Neprezentarea la revizuire din motive imputabile pensionarului poate duce la suspendarea plății pensiei.

Recomandarea autorului: Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
TRAGEDIE O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
14:48
O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
ADMINISTRAȚIE „Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
14:00
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
INCIDENT Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
13:44
Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
LIVE UPDATE 🚨 Sute de oameni protestează la Piața Universității. Manifestanții scandează: “Unitate națională”, “Eminescu”, “Călin Georgescu este președinte”
12:28
🚨 Sute de oameni protestează la Piața Universității. Manifestanții scandează: “Unitate națională”, “Eminescu”, “Călin Georgescu este președinte”
Gândul de Vreme Schimbare bruscă a vremii. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Precipitațiile vor favoriza depunerile de polei”
10:41
Schimbare bruscă a vremii. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Precipitațiile vor favoriza depunerile de polei”
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Un nou telescop spațial NASA a fost lansat! Tot ce să știi despre misiunea Pandora
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă”
17:55
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă”
INEDIT Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
17:23
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
SPORT Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
17:14
Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
17:07
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I

Cele mai noi

Trimite acest link pe