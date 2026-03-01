Prima pagină » Social » Alimentul minune pentru sănătate. Este ieftin și se găsește în orice bucătărie

Alimentul minune pentru sănătate. Este ieftin și se găsește în orice bucătărie

01 mart. 2026, 12:31, Social
Alimentul minune pentru sănătate. Este ieftin și se găsește în orice bucătărie
sursă foto: Envato

Promovat drept un aliment minune pentru sănătate, oțetul de mere are numeroase beneficii, mai multe decât am putea crede și ne poate ajuta să slăbim. Pe lângă asta, este și ieftin.

Este vorba despre un ingredient pe care probabil toată lumea îl are deja în bucătărie, însă nu îl folosește la potențialul real: oțetul de mere. Este un aliment cu beneficii dovedite de studii clinice pe oameni, relatează Observator News.

Oțetul de mere, alimentul minune pentru sănătate

Oțetul de mere se obține prin fermentarea merelor, conține 5% acid acetic (componentă activă principală), vitamine B, minerale (potasiu, fosfor, calciu), polifenoli antioxidanți, „Mama oțetului”, cultură probiotică naturală (doar în cel nepasteurizat). Hippocrate îl folosea acum 2400 de ani pentru dezinfectarea rănilor.

De ce este oțetul de mere benefic pentru sănătate. Încetinește golirea gastrică, crește sensibilitatea la insulină, nu vindecă diabetul, dar e un adjuvant util și ieftin. Crește sațietatea, activează AMPK, reduce trigliceridele.

Doza recomandată este de maxim 30 ml/zi, mereu diluat, indicat este să folosim și un pai pentru a proteja smalțul dinților, iar diabeticii sub tratament trebuie să îl folosească cu precauție pentru că poate provoca risc de hipoglicemie.

